В одній з областей в українців зможуть відбирати землю без права на оскарження: Рада ухвалила новий закон

На думку одного з нардепів, цей законопроєкт є прямим порушенням трьох статей Конституції

У середу, 21 серпня, Верховна Рада України не лише ратифікувала Римський статут, а ще й проголосувала за законопроєкт №9549, який має на меті який дати змогу мобільним операторам швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій. Проте фактично нардепи підтримали примусове вилучення нерухомості та землі у фізичних і юридичних осіб, а в Закарпатській області ще й заборонили оскаржувати такі рішення у суді.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що законопроєкт №9549 підтримали 228 нардепів. У висновку парламентського юруправління йдеться, що деякі норми законопроєкту порушують вимоги ч. 4 ст. 13 Конституції України щодо рівності усіх суб'єктів права власності перед законом.

Зокрема, законопроєктом пропонуються зміни, якими "визначаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області". Ба більше, передбачається "встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна".

На думку народного депутата Ігоря Фріса, який, до речі також є правознавцем та заслуженим юристом України, цей законопроєкт є прямим порушенням трьох статей Конституції. Нардеп наголосив, що буде домагатися його скасування.

"Пряме порушення ст. 13 Конституції. Пряме порушення ст. 95 Конституції. Пряме порушення ст. 55 Конституції. Не говорю про повне ігнорування права власності визначеного Цивільним кодексом. Готую постанову про його скасування", – написав Фріс у Facebook.

Варто зазначити, що за основу із доопрацюванням положень законопроєкт 9549 Верховна Рада прийняла 4 червня цього року. Як тоді пояснювали на "Урядовому порталі", його мета, зокрема, в тому, щоб забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість. Зазначалося, що законопроєкт дасть змогу скоротити строки відведення земельних ділянок комунальної та державної власності в середньому з 6 до 3 місяців, а також використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку.

Як розповідав "Телеграф", 20 серпня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України. Так, до Кримінального кодексу у разі прийняття закону у другому читанні буде внесено нове додаткове покарання – позбавлення державних нагород за скоєння певних злочинів.