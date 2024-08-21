Украинские генералы работали в ночном клубе, а потом стали героями нации: Telegraf прочитал книгу о Залужном

Мужчинам не хватало денег, которые платили в армии, чтобы содержать семью

Генерал-майор Эдуард Москалев, который возглавил военную комендатуру в Курской области, является сослуживцем бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Вместе они учились, а также подрабатывали после службы.

Об этом говорится в книге советницы Залужного Людмилы Долгоновской "Железный генерал. Уроки человечности", с которой ознакомился "Телеграф". Автор рассказывает о том, что на Оперативно-тактическом факультете Национальной академии обороны Залужный стал командиром группы, его заместителем как раз был Эдуард Москалев.

В 2005 году двум офицерам не хватало зарплаты командиров, чтобы поддерживать семьи. Поэтому по ночам по очереди мужчины подрабатывали охранниками в ночном клубе. Будущий Главнокомандующий поработал так три месяца, а потом нашел другую подработку — девять месяцев таксовал после работы.

Напомним, что больше о том, что известно о главе комендатуры в Курской области Эдуарде Москалеве, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.