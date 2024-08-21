Українські генерали працювали у нічному клубі, а потім стали героями нації: Telegraf прочитав книгу про Залужного

Чоловікам не вистачало грошей, які платили в армії, щоб утримувати сім’ю

Генерал-майор Едуард Москальов, який очолив військову комендатуру в Курській області, є товаришем по службі колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного. Разом вони навчалися, а також підробляли після служби.

Про це йдеться у книзі радниці Залужного Людмили Долгоновської "Залізний генерал. Уроки людяності", з якою ознайомився "Телеграф". Авторка розповідає про те, що на Оперативно-тактичному факультеті Національної академії оборони Залужний став командиром групи, його заступником якраз був Едуард Москальов.

В 2005 році двом офіцерам не вистачало зарплати командирів, щоб підтримувати сім’ї. Тому ночами по черзі чоловіки підробляли охоронцями у нічному клубі. Майбутній Головнокомандувач попрацював так три місяці, а потім знайшов інше підробіток — дев’ять місяців таксував після роботи.

Нагадаємо, що більше про те, що відомо про главу комендатури в Курській області Едуарда Москальова, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.