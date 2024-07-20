Две тысячи гривен за поездку в коридоре: в сети скандал из-за поезда "УЗ", в компании уже ответили

В компании рекомендуют потребовать компенсацию

Пассажиры поезда "Вена — Будапешт — Чоп" были вынуждены сидеть в коридоре из-за того, что в поезде не хватило мест. Билеты были куплены через сайт Укрзализныци, однако компания говорит, что не отвечает за этот рейс.

Информацией об этом поделился автор youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев в своем Facebook. По его словам, неприятная ситуация произошла с блогером Владой Юрченко 19 июля.

"Она отметила, что купила билет через ресурсы Укрзализныци из Будапешта в Чоп. Однако ей и другим пассажирам не хватило мест. Оказалось, что на одно свободное место претендовало 5 человек, а вагон указанный в билете не существует. Поэтому пассажиры, заплатившие по 2 тыс. грн за проезд, ехали на полу в коридоре", — говорится в сообщении.

Васильев добавил, что украинцы не в первый раз жалуются на этот маршрут (№146/143) и нехватку там свободных мест.

В свою очередь в "УЗ" говорят, что этот поезд является формированием венгерской железной дороги, а украинская компания проводит продажу билетов согласно заявленной схеме поезда перевозчика.

В подобных ситуациях там рекомендуют занять любое сидячее место не только в чопской группе, но и например в румынской.

"Заметьте, что она отцепляется в Дебрецене примерно в 16:28, поэтому нужно не забыть вернуться в Чопскую группу, чтобы не поехать в Румынию, но если это место зарезервировал другой пассажир и он приходит, нужно его уволить и пересесть на другое свободное место", — сообщили в компании.

После возвращения там рекомендуют составить жалобу на вокзале или онлайн, а также потребовать компенсацию от перевозчика MAV START, которые не предоставил оплаченную услугу.

Как сообщалось ранее, в поезде "Запорожье – Ужгород" на днях умерла пассажирка. Она ехала в вагоне, который не обустроен кондиционером.