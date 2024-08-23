Бунт в русской колонии под Волгоградом. Что там делают сотни украинцев

В исправительной колонии №19 находятся заключенные, вывезенные оккупантами из Херсона

В охваченной бунтом исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области РФ находятся сотни граждан Украины. Эту информацию "Телеграфу" подтвердила основательница благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Речь идет о примерно 200-300 наших соотечественниках – узниках исправительных учреждений Херсона. Эти люди были принудительно вывезены в Россию после оккупации региона в 2022 году.

Кроме этого в эфире канала спецГРЭМ правозащитница объяснила, что военнопленных украинцев в волгоградской колонии, скорее всего, нет.

"По Женевским конвенциям 1949 года, все военнопленные чаще всего помещаются в лагеря, но в этот момент это учреждение переходит из подчинения ФСИН в Минобороны, – пояснила Романова. – Другое дело, что Россия в какой части их не выполняет? Например, то же Ростовское СИЗО, где был бунт, а недавно еще произошло еще одно чрезвычайное событие. В нем погиб 55-летний Александр Ищенко – водитель полка "Азов", он прохоит по "делу кухарок", которым недавно дали по 14-16 лет. И он умер из-за удара тупым предметом в грудную клетку, у него были сломаны ребра. Но он комбатант, военнопленный, что он делал в СИЗО? ЧТО?

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А вот такая трактовка российскими властями Женевских конвенций. Они выдергивают тех военнопленных, которые являются удобной целью для обвинения в террористических статьях. А по этому же делу есть украинец-новобранец, захваченный в плен, когда он проходил школу молодого бойца. У него обвинение – "приготовление к терроризму". Это школа молодого бойца. Это – война. Какое приготовление? Какой терроризм? Он военный!

Поэтому украинским военнопленным, которые были во многом обвинены, они сидят. Они получили свои сроки, часто пожизненные. И они уезжают по колониям. Их много сидит в Мордовии, Юрге (это Кемеровская область), Минусинске, Благовещенске, Рубцовске, Бийске, Барнауле, Тамбове, Димитровграде. В Волгограде именно в этой зоне военнопленных нет. Плюс есть гражданские заложники, обвиняемые в том же самом. Плюс есть люди, которые не прошли "фильтрацию" и которых российские власти почему-то считают военнопленными. Хотя Женевские конвенции запрещают это делать.

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Но там есть другие украинцы – те же херсонские похищенные заключенные. Напомню, в Херсоне на момент оккупации был следственный изолятор и колония, где отбывали наказание люди, осужденные за различные преступления. И этих людей забрали, по количеству мы точно не знаем до сих пор. В общей сложности их было от 2,5 до 3 тысяч. Часть тех, кто была СИЗО, смогла убежать, но часть находившихся в колонии пригнали в Россию, распределили по зонам. С ними не знали, что делать, и стали понемногу отпускать, когда у них истекали сроки. Возвращаться они могли через пункт Колотиловка, где их подхватывали украинские волонтеры. Но там идут бои. Оставался только Верхний Ларс (переход между РФ и Грузией. — Ред .), потому что страны Балтии закрыли транзит для украинских граждан. И такие люди сидят в том числе в Суровикино в ИК-19. Их там много, примерно 200-300 человек.

Как сообщал "Телеграф", на момент выхода материала появилось объяснение мотивов заключенных, устроивших бунт в колонии Волгограда. По их словам, это месть за "Крокус Сити Холл".