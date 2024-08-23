Бунт у російській колонії під Волгоградом. Що там роблять сотні українців

У виправній колонії №19 перебувають в’язні, вивезені окупантами з Херсона

В охопленій бунтом виправній колонії №19 у місті Суровікіне Волгоградської області РФ перебувають сотні громадян України. Цю інформацію "Телеграфу" підтвердила засновниця благодійного фонду "Русь, сидящая" Ольга Романова.

Йдеться про приблизно 200-300 наших співвітчизників – в’язнів виправних установ Херсонщини. Ці люди були примусово вивезені до Росії після окупації регіону у 2022 році.

Крім цього в ефірі каналу спецГРЕМ правозахисниця пояснила, що військовополонених українців у волгоградській колонії скоріш за все немає.

"За Женевськими конвенціями 1949 року, всі військовополонені частіше за все поміщаються в табори, але в цей момент ця установа переходить із впорядкування ФСІН в Міноборони, – пояснила Романова. – Інша річ, що Росія в якій частині їх не виконує? Наприклад, те саме Ростовське СІЗО, де був бунт, а недавно ще сталася ще одна надзвичайна подія. В ній загинув 55-річний Олександр Іщенко – водій полку "Азов", він зі "справи кухарок", яким нещодавно дали по 14-16 років. І він помер через удар тупим предметом в грудну клітину, були зламані ребра. Але він комбатант, військовополонений, що він робив в СІЗО? ЩО?

В Росії судять і жінок, що працювали в "Азові" кухарками.

А оце таке трактування російською владою Женевських конвенцій. Вони висмикують тих військовополонених, які є зручною ціллю для звинувачення у терористичних статтях. А в цій же справі є українець-новобранець, захоплений в полон, коли проходив школу молодого бійця. У нього звинувачення – "приготування тероризму". Це школа молодого бійця. Це війна. Яке приготування? Який тероризм? Він військовий!

Тому українській військовополонені, які були багато в чому звинувачені, вони сидять. Вони отримали свої строки, часто пожиттєві. І вони їдуть по колоніях. Їх багато сидить в Мордовії, Юрзі (це Кемеровська область), Мінусинську, Благовіщенську, Рубцовську, Бійську, Барнаулі, Тамбові, Димитровграді. У Волгограді саме в цій зоні військовополонених нема. Плюс є цивільні заручники, яких звинувачують в тому ж самому. Плюс є люди, які не пройшли "фільтрацію", яких російська влада чомусь вважає військовополоненими. Хоча Женевські конвенції забороняють це робити.

Керував депортацією в'язнів з колонії №90 в Херсоні її начальник - Євген Соболєв.

Але там є інші українці – ті самі херсонські викрадені – в'язні. Нагадаю, в Херсоні на момент окупації був слідчий ізолятор і колонія, де відбували покарання люди, засуджені за різні злочини. І цих людей забрали, по кількості ми точно не знаємо до сих пір. Загалом їх було від 2,5 до 3 тисяч. Частина тих, хто була СІЗО, змогла втекти, але частину тих, хто перебував в колонії, пригнали до Росії, розподілили по зонах. З ними не знали, що робити, і стали потрошку відпускати, коли в них закінчувались строки. Повертатися вони могли через пункт Колотилівка, де їх підхоплювали українські волонтери. Але там йдуть бої. Залишався тільки Верхній Ларс (перехід між РФ і Грузією. — Ред.), бо країни Балтії закрили транзит для таких українських громадян. І такі люди сидять в тому числі в Суровікіному у ВК-19. Їх там багато, приблизно 200-300 осіб".

Як повідомляв "Телеграф", на момент виходу матеріалу з’явилось пояснення мотивів в'язнів, які влаштували бунт в колонії Волгограду. За їх словами, це помста за "Крокус Сіті Хол".