Сколько стоит стать соседом Порошенко: в сети показали элитный особняк в Козине (видео)

Дом можно не только купить

В поселке Козин в Обуховском районе Киевской области, где проживают известные украинские политики и бизнесмены, продается элитный особняк. Стоит этот дои 1,1 миллиона долларов США.

Риэлтор поделился в соцсети обзором этой элитной недвижимости. Участок, на котором расположен дом, имеет площадь 50 соток. А площадь самого дома составляет 900 квадратных метров.

Как пишут в соцсетях, рядом с этим поместьем находится дом пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко. Так, покупая этот особняк, можно получить своеобразный "бонус".

На первом этаже расположен просторный холл, гостевой санузел, коридор, зона приема пищи, гостиная, туалет и спуск на цокольный этаж, что полностью дублирует планировку первого этажа. Там расположено укрытие.

Также на первом этаже находится камин на дровах. Ремонт выполнен в светлых тонах с использованием мрамора. Вся мебель, двери и люстры в особняке итальянского производства.

На втором этаже находится комната с выходом на террасу, гардеробная и санузел. Также есть еще одна спальня с индивидуальным санузлом и выходом на террасу. Покрытие пола в комнатах – красивое лакированное дерево.

Следует отметить, что этот особняк можно не только купить. Также его можно арендовать за $8000 в месяц.

Козин на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский ресторан "Млин", который первоначально был излюбленным местом столичных чиновников, мог похвастаться интересным интерьером и разнообразным меню с авторскими позициями. Также в заведении была шикарная просторная терраса с видом на Днепр.