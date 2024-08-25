Кайфовал от прямых эфиров: Константин Грубич о первых днях вторжения, Российской империи и малосольных огурцах

Вся семья популярного ведущего тоже связана с телевизионным делом

Журналиста и телеведущего Константина Грубича нет смысла представлять. Он — самое узнаваемое медийное лицо. Значительный период его творческой жизни связан с телеканалом "1+1", где он был ведущим программ "Не всі вдома", "Сніданок з 1+1", "Смачна країна", рубрики "Польова кухня", был репортером в новостях ТСН. Сейчас ведет рубрику "Знаю — споживаю" в утреннем проекте "Плюсов", которая выходит ежедневно в эфире телеканалов "ТЕТ, "2+2", "1+1 Украина". А еще у него есть собственный YouTube-канал "Костянтин Грубич: історії зі смаком", на котором делится секретами приготовления украинских блюд.

Эмоциональный, любознательный, откровенный, непосредственный и простой в общении. Харизматичный. Таким я знаю Костю с его 16 лет, когда он еще только мечтал о профессии журналиста.

Я тогда была молодой заведующей отделом школьной и студенческой молодежи популярной областной газеты "Комсомолець Полтавщини" и работала с юнкорами. До сих пор помню красивый размашистый почерк парня, которым были написаны информашки преимущественно о деятельности поискового отряда "Незабудка" 22-й школы Полтавы. С тех пор ничего не изменилось. Разве что мальчик вырос и стал легендой украинского телевидения. Так что нам было, конечно, о чем поговорить.

Стирать не умеет, гладить не любит

— Как так получилось, что ты начал специализироваться на кулинарной тематике?

– Нет, это не с детства, – улыбается Костя, предполагая мое уточнение. — С детства меня кухня не привлекала. Ну, пекли картошку во время школьных походов, приходилось готовить (куда же денешься!) в студенческом общежитии, когда учился на факультете журналистики Киевского госуниверситета. Прошел большую школу армейской кухни, когда служил в Забайкальском военном округе. Но так получилось, что на "специализацию" меня вывела работа журналиста.

Константин Грубич во время службы в Советской Армии

В 2005 году руководители на "1+1" попросили меня разработать концепцию кулинарной программы, которая базировалась бы на идее национальной кухни. Это сейчас украинская кухня в тренде, а тогда о ней не очень-то говорили. Я начал готовить программу "Смачна країна" как автор сценария и журналист и вот тогда понял, что через тарелку, еду можно неплохо раскручивать людей на интервью. Тогда они становятся своими, будто их тысячу лет знаешь. Так моя работа переросла в увлечение.

Константин Грубич любит украинскую кухню

— Дома кухня, как я понимаю, на тебе.

— Поверишь или нет, но я не умею включать стиральную машину, не люблю гладить. Мне проще что-то приготовить. Я это делаю без особого труда, в свое удовольствие. А починить кран лучше доверю мастеру.

— То есть, других членов семьи ты к плите не подпускаешь?

— У моей супруги Светланы (она телережиссер, мы познакомились с ней на на УТ-1 в 1994 году. Я был ведущим в детской редакции, а она ассистентом режиссера в программе "Село и люди") есть свои фирменные рецепты, которые я не могу повторить. Дочь Влада (ей 28, она тележурналистка) почти не готовит. Но запекает картошку "по-селянски" так, что мне до нее далеко. Сын Ярослав (ему 27, режиссер, графический дизайнер, монтажер) умеет готовить, правда, делает это под настроение.

Но, во всяком случае, у нас никогда не бывает, чтобы дома ничего не нашлось поесть.

Константин Грубич в своей стихии

— Что у вас сегодня на обед?

— В жару лучше всего нравится окрошка. Причем я готовлю ее по-полтавски, на кефире, хотя во многих регионах Украины это блюдо готовят на квасе. Обычно кладу отварное мясо – свинину, курицу или их микс.

— Огурцов уже наконсервировал?

— Мы никогда ничего не консервируем, обходимся без этого. Нет на это времени. Но с удовольствием едим консервацию, которую передаёт нам из Полтавы моя сокурсница и подруга семьи Инна Гончар (Савченко по мужу). Она любит закручивать заготовки на зиму, однако ее семья к ним безразлична. Кстати, я вообще не умею консервировать, и больше всего в этом процессе меня напрягает подготовка банок.

— А я пользуюсь очень простым рецептом малосольных огурцов, как-то увиденным на твоем YouTube-канале…

— О, хорошо, что напомнила, я этим летом еще не делал такого. Действительно, все просто: разрезаешь овощи на четверо, потом еще на половинки, складываешь в глубокую миску, добавляешь побольше нарезанного укропа, солишь по вкусу, складываешь в полиэтиленовый пакет, завязываешь и хорошнько встряхиваешь. Через несколько часов можно смаковать.

Константин Грубич любит соленые огурцы, но не любит их консервировать

Идеологический капкан в Полтаве

— Костя, кто у тебя из родных остался в Полтаве?

— Тетя и двоюродные братья. По возможности стараюсь хоть ненадолго заезжать к ним, это бывает обычно транзитом. Последний раз виделись, когда возвращался несколько недель назад из поездки в Харьков.

— В твоем восприятии родного города что-то изменилось за эти годы? С чем он у тебя ассоциируется?

— Конечно, с детством. С Белой беседкой, с Дворцом пионеров, где несколько лет был членом городского пионерского штаба, знал в здании каждую щелку. С теплым летом, когда выше всего градусник поднимался до +25. С летним кинотеатром, куда мы с друзьями бегали на "Зорро". Жаль, на том месте построили маркет. С Ворсклой, из которой мы — детишки — не вылезали. К сожалению, Ворскла уже не та. Берега застроили особняками и нет уже той природы, что когда-то. Да и центр уничтожен — десятилетиями разрушается бывший Кадетский корпус, пугает своим видом бывший Дом дворянского собрания, в котором долгие годы размещался кинотеатр им.Котляревского.

Константин Грубич

— А как ты считаешь, нужно ли сносить памятник Славы в центре Корпусного парка, символизирующий победу России в битве со шведами в 1709 году, учитывая сегодняшнюю ситуацию? Вокруг этого давно идет много споров.

— Не знаю, как правильно поступить, у меня нет категорического ответа. Понимаю только, что Полтава попала в идеологический капкан с монументом Славы. С одной стороны, сейчас таким имперским памятникам вроде бы не место в Украине. А с другой — памятник является символом Полтавы более 200 лет, его визитка, к сегодняшним событиям не имеющая никакого отношения.

Кстати, его пытались уничтожить немецкие фашисты, но не смогли — он слишком прочно стоит. Это не массовая архитектура, не то, что сносимые сотнями памятники Ленину, и от этого виды населенных пунктов не страдали. К тому же и сам памятник, и застройка Круглой площади, выполненные в стиле позднего классицизма времен Российской империи, давно не ассоциируются со славой армии Петра I. Это все ассоциируется именно с Полтавой. Куда от этого деться? Не все так однозначно.

Константин Грубич

Он не из когорты героев

— С начала войны ты с семьей оставался в Киеве и продолжал работать. Не было ли страха, паники в первые дни вторжения?

— Страх был, конечно. Я не из когорты героев и поддаюсь паническим настроениям. 25-26 февраля был особый момент сомнения. Даже решили, что будем эвакуироваться всей семьей. Для нас долго держали жилье на западе Украины, хотя тогда оно было в большом дефиците. Но и я, и Влада были заняты в "Сніданку з 1+1": она как корреспондентка, я как ведущий. То есть, нас держала работа.

Константин Грубич с дочерью Владой

Семейным "продакшеном" (Влада, Ярослав в качестве оператора, я тоже в качестве журналиста) ездили с волонтерами проекта "Відлуння руйнації" на деоккупированные территории Киевщины снимать документалистику. А тогда случился долгий комендантский час, длившийся два выходных, и за это время эмоции как-то улеглись, и мы решили оставаться в Киеве.

Константин Грубич с семьей

— Незадолго до войны ты стал одним из ведущих шоу "Твій день", которое шло в прямом эфире. Тебе подобрали образ солидного мена: прическу, очки, дорогой костюм… Было заметно, что ты кайфовал от этого…

— Кайфовал не столько от образа, сколько от того, что снова вернулся в прямые эфиры. Для меня это как наркотик. Работу репортера я очень люблю, но скучал по прямым эфирам долгие 20 лет. Репортерство же часто требует аналитического, я бы сказал, жесткого подхода к освещению событий. А я плохой аналитик, потому что хочу во всем видеть позитив. В этом смысле я проигрываю журналистам-расследователям.

Константин Грубич недолго был ведущим шоу на "1+1"

Но, конечно, как профессионал умею превращать свои минусы в плюсы, делать то, что не удается другим. Ведение шоу стало новым этапом моего творчества, я был счастлив такому повороту судьбы, получал от работы колоссальный заряд энергии. Но во время войны не до шоу. Их приостановили до лучших времен. Однако телевидение из моей жизни не исчезло.

"Сніданок з 1+1" ни на день не прекращал свое существование. Программа выходит ежедневно в эфире телеканалов ТЕТ и "2+2", а также в прямом эфире на YouTube. Слава Богу, "Сніданок" приютил телеведущих проектов, временно приостановивших свой выход, и меня тоже. Примкнув со своими детьми к волонтерству "Правда життя", мы много ездили по Украине, много общались с пережившими оккупацию, обстрелы, с переселенцами, защитниками. Каждая история – это боль, геройство, воодушевление…

Константин Грубич с дочерью Владой

— Долгое время ты поддерживал оставшихся в оккупации украинцев своими ежедневными роликами, которые выкладывал в соцсетях.

— Чуть ли не с каждым оккупированным городом и городком меня связывает какая-то история — личная или профессиональная. Почти в каждом населенном пункте, оказавшемся под временной оккупацией российского агрессора, у меня есть друзья или знакомые. Я где только не побывал за годы своей журналистской деятельности! Где мы только не варили казацкий кулеш! Есть видеозаписи, сделанные во многих ныне временно оккупированных населенных пунктах, которые использовал при записи роликов. Пытался найти что-то интересное о городах и селах в интернете, тем самым уменьшить тревожность людей, поддержать их веру в победу.

Да, слово вроде бы бессильно против танков и снарядов, но это важное оружие в идеологической борьбе за свободу. К сожалению, уже рядом с моим домом разрываются ракеты (одна из них недавно разрушила "Охматдет" ). Каждое мгновение ситуация может измениться. Но сегодня у каждого свой фронт.

А мне до сих пор нравится искать и воплощать темы, общаться с людьми, кайфовать от их уникальности и мастерства. Именно этим я и хочу дальше заниматься, как и 40 лет назад. Только бы не война…