Производство боеприпасов в Украине может увеличиться при одном условии

Компании National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) заявили, что готовы увеличить производство боеприпасов при стабильных поставках сырья. Дело в том, что из-за военных конфликтов в мире возник дефицит пороха.

Для воюющей Украины разработка собственного производства пороха стала стратегическим приоритетом. В марте Правительство Украины приступило к проекту выращивания хлопчатника, необходимому для производства пороха, в нескольких регионах страны на 10 экспериментальных полях. Результаты экспертизы после сбора урожая должны показать, пригодно ли украинское сырье для изготовления взрывчатых веществ.

Заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий в комментарии "Единому марафону" отметил, что глобальный дефицит пороха ограничивает возможности стран-поставщиков удовлетворить растущие потребности Украины.

"Компании нашей Ассоциации могут увеличить производство боеприпасов разных калибров, включая 122-мм и минометные, вдвое. Однако для этого нужны стабильные поставки порохов и взрывчатых веществ. Пока таких постоянных поставок нет", — подчеркнул Высоцкий.

Страны НАТО, которые сейчас активно ремилитаризуются, потребляют значительные объемы пороха для производства боеприпасов, часть из которых передается Украине как международная техническая помощь. Однако, по словам Высоцкого, эти страны не могут поставлять большие партии пороха и взрывчатых веществ в Украину.

Так что увеличить производство боеприпасов в Украине можно только при условии обеспечения стабильных поставок пороха или создания собственного сырья.