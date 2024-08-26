Виробництво боєприпасів в Україні може збільшитись за однією умови

Компанії National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI) заявили, що готові збільшити виробництво боєприпасів за умови стабільних поставок сировини. Річ у тім, що через військові конфлікти у світі виник дефіцит пороху.

Тож для воюючої України розробка власного виробництва пороху стала стратегічним пріоритетом. У березні Уряд України розпочав проєкт вирощування бавовнику, необхідному для виробництва пороху, в кількох регіонах країни на 10 експериментальних полях. Результати експертизи після збору врожаю мають показати, чи придатна українська сировина для виготовлення вибухових речовин.

Заступник голови NAUDI Сергій Висоцький у коментарі для "Єдиного марафону" зазначив, що глобальний дефіцит пороху обмежує можливості країн-постачальників задовольнити зростаючі потреби України.

"Компанії нашої Асоціації можуть збільшити виробництво боєприпасів різних калібрів, включаючи 122-мм та мінометні, вдвічі. Однак для цього потрібні стабільні поставки порохів та вибухових речовин. Наразі таких постійних поставок немає", — підкреслив Висоцький.

Країни НАТО, які зараз активно ремілітаризуються, споживають значні обсяги пороху для власного виробництва боєприпасів, частина з яких передається Україні як міжнародна технічна допомога. Проте, за словами Висоцького, ці країни не можуть постачати великі партії пороху та вибухових речовин до України.

Тож збільшити виробництво боєприпасів в Україні можна лише за умови забезпечення стабільних постачань пороху або створення власної сировини.