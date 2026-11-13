Ректору университета Богомольца Кучину объявили второе подозрение из-за ремонта фасада: речь идет о миллионных убытках

Первый эпизод касался ремонта кровли того же корпуса

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Ректору Национального медицинского университета имени О. О. Богомольца Юрию Кучину сообщили о втором подозрении в служебной халатности. Речь идет об убытках в размере 13,7 млн грн во время ремонта фасада морфологического корпуса в 2020 году.

Об этом сообщают источники "Коммерсант украинский" в правоохранительных органах.

Что следствие установило о ремонте фасада

По материалам следствия, в сентябре 2020 года университет заключил с ООО "ОЛСТЕР" договор на ремонт фасада корпуса на проспекте Победы, 34 за 23,579 млн грн до конца года. Детективы считают, что Кучин подписывал акты без надлежащей проверки объемов и стоимости работ. Технический надзор заказали лишь 25 ноября, после принятия и оплаты восьми актов – подрядчику перечислили 23,047 млн грн. Экспертиза установила завышение по четырем актам на 13,728 млн грн.

По версии следствия, халатностью ректора воспользовался проректор по экономическим вопросам Владимир Титикало, организовавший растрату в пользу подрядчика в сговоре с заместителем ректора по хозяйственным вопросам Юрием Богданом и фактическим руководителем компании Людмилой Нестеренко. БЭБ отдельно сообщило о подозрении проректору в организации растраты и переплате за фасадные работы на 13,7 млн грн.

Морфологический корпус Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца/ Википедия

Первое подозрение и отстранение ректора

Первое подозрение по той же статье Кучин получил 29 октября 2026 года из-за ремонта кровли морфологического корпуса в 2021 году той же ООО "ОЛСТЕР": экспертиза установила завышение стоимости работ более чем на 2,2 млн грн. Договор на ремонт кровли в 2021 году заключили на 10,9 млн грн, хотя ее полностью заменили еще в 2014–2015 годах. Позже ректора временно отстранили от работы на основании решения суда. Он заявил о дискредитации.

Как ранее рассказывал "Телеграф", Верховный Суд окончательно подтвердил возвращение общине Киева 5,5 га заповедной земли на Трухановом острове. В то же время в резонансном деле подозрения до сих пор не выдвинуты.