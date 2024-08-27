Какие отношения были в семье убитой Фарион: ближайшая подруга расставила все точки над "і"

У Ирины с дочерью было единство на всех уровнях

За несколько недель до своей смерти языковед Ирина Фарион встречалась с бывшим мужем Остапом. У нее были теплые отношения с внуками и дочерью, но распространялась ли ее любовь на мужчин семьи?

На этот вопрос ответила ближайшая подруга погибшей Оксана Микитюк в интервью OBOZ.UA. По ее словам, Ирина Фарион очень любила свою дочь, которая с детства была умной и заботливой.

Так, Оксана вспоминает, что будучи маленькой, наверное в классе пятом, Софийка несла домой большую сумку с мамиными сапогами после ремонта.

"Софийка была для нее чудом, величайшим счастьем, которое она просто обожала, любила до безумия. И та ей давала полную отдачу. У них было единство на всех уровнях, гармония полная. Ирина называла дочурку и Софійка, и Софієчка, и Софіярочка, и Софочка", — говорит Митюк.

Когда дочь Фарион повзрослела ее мама и бабушка молись за то, чтобы будущий избранник Софии был "национальным и религиозным", как и вся их семья. По словам Оксаны, мать Ирины Фарион, Ярослава Степановна, вымолила такого мужчину, каким стал Василько.

"Он абсолютно отвечал той жизненной дороге, по которой шли Ирина и ее Софийка. Поэтому, когда началась война, что сделал мужчина, которого моя подруга называла своим сыном? Пошел на войну", — добавляет коллега Фарион.

Своих внуков Ирина очень любила и, проводя с ними время, часто покупала все, что они просили. Однако Ева и Дима, названный в честь папы Ирины Фарион, по словам Оксаны, вежливые и воспитаные, поэтому не просили у нее много.

"Я видела, как она влияет на общество, меняет сознание людей, как пытается помочь внукам стать, как говорила ее мама, национальными и религиозными", — сказала Митюк.

Подруга погибшей добавила, что даже с бывшим мужем Остапом Ирина имела хорошие отношения. И после начала войны он пошел на фронт, а его контакт потерялся. Языковед переживала за это и все стремилась восстановить связь.

"Но потом, к большому счастью, Остап сам позвонил по телефону Софийке, когда пришел в отпуск. Тогда они втроем и встретились. Это произошло за три недели до гибели Ирины", — добавляет Митюк.

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