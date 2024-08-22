Пистолет, из которого убили Фарион, нашли? Версии полиции и суда расходятся

В постановлении данные о месте обыска и владельца жилья зашифрованы

В деле расследования убийства Ирины Фарион произошла путаница с информацией о пистолете, из которого в языковеда стреляли. Так, по постановлению суда, правоохранители якобы нашли пистолет и патроны, однако в полиции это опровергают.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова пресс-секретаря Нацполиции Елены Бережной.

"Полиция проводит ряд мер, направленных на установление места нахождения орудия убийства, изъятые в результаты обысков вещественные доказательства направляются на проведение экспертиз, следственные действия продолжаются", — сказала она.

В то же время, в постановлении Галицкого районного суда говорится об аресте пистолета ФОРТ 12-Р и патронов, изъятых во время обысков 14 августа. Достоверно, кому принадлежало оружие и было ли оно орудием преступления еще не известно.

Арест наложен на:

пистолет ФОРТ 12-Р;

магазин;

12 патронов 9 ПА;

138 патронов 9 ПА;

пара красных перчаток;

два мобильных телефона с сим-картами, планшет;

наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркули, пружины, протирки, шомполы;

две книжечки;

упаковка от стартового пакета мобильного оператора;

коробки для мобильных телефонов.

Все вышеперечисленное отправлено на экспертизу. Заметим, что в тексте постановления Единого государственного реестра судебных решений (ЕГРСР) данные о месте обыска и собственнике жилья зашифрованы.

Напомним, что на месте преступления правоохранители нашли гильзу от пули калибром 9х18 мм. Они предполагали, что выстрел был произведен из переработанного стартового пистолета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в СБУ дали официальный ответ на вопрос, действительно ли Ирину Фарион убила Россия.