Розовые трусы, тапочки и бюстгальтер: почему суд арестовал имущество убитой Ирины Фарион

В судебном материале все указано

Набор для шитья, 200 долларов и две пары трусов убитой Ирины Фарион арестовал Галицкий районный суд Львова. Личные вещи языковеда были изъяты в ординаторской больницы, куда она поступила после ранения в голову.

Арестовать имущество просило следствие по делу убийства Фарион. Об этом сообщают "Українські новини", опираясь на судебные материалы.

Заметим, что накануне убийства Фарион отправлялась в отпуск с дочерью, поэтому во время нападения при ней был чемодан и много личных вещей. Суд арестовал все имущество, попавшее в больницу с пострадавшей.

В их число входит:

набор для шитья;

загранпаспорт на имя Ирины Фарион;

расческа и розовая щетка для волос;

бежевые и розовые трусы;

бежевый бюстгальтер;

бежевые и розовые шлепанцы;

женская косметика с зеркалом, помадой и таблетками "Спазмаогон" и "Копацил";

200 долларов разным номиналом.

В постановлении суда указано, что в целом арестована сумочка, чемодан с личными вещами и мобильный телефон.

Напомним, что отец подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко рассказал, почему он не отрицал свою вину в суде. Также недавно полицейские обнаружили дом, в котором мог жить подозреваемый.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь Фарион рассказала о странных событиях перед смертью матери.