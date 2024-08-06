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Розовые трусы, тапочки и бюстгальтер: почему суд арестовал имущество убитой Ирины Фарион

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Ирина Фарион Новость обновлена 06 августа 2024, 12:53
Ирина Фарион. Фото Коллаж "Телеграф"

В судебном материале все указано

Набор для шитья, 200 долларов и две пары трусов убитой Ирины Фарион арестовал Галицкий районный суд Львова. Личные вещи языковеда были изъяты в ординаторской больницы, куда она поступила после ранения в голову.

Арестовать имущество просило следствие по делу убийства Фарион. Об этом сообщают "Українські новини", опираясь на судебные материалы.

Заметим, что накануне убийства Фарион отправлялась в отпуск с дочерью, поэтому во время нападения при ней был чемодан и много личных вещей. Суд арестовал все имущество, попавшее в больницу с пострадавшей.

В их число входит:

  • набор для шитья;
  • загранпаспорт на имя Ирины Фарион;
  • расческа и розовая щетка для волос;
  • бежевые и розовые трусы;
  • бежевый бюстгальтер;
  • бежевые и розовые шлепанцы;
  • женская косметика с зеркалом, помадой и таблетками "Спазмаогон" и "Копацил";
  • 200 долларов разным номиналом.

В постановлении суда указано, что в целом арестована сумочка, чемодан с личными вещами и мобильный телефон.

Напомним, что отец подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко рассказал, почему он не отрицал свою вину в суде. Также недавно полицейские обнаружили дом, в котором мог жить подозреваемый.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь Фарион рассказала о странных событиях перед смертью матери.

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#Суд #Арест #Ирина Фарион