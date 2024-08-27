Уход или содержание лица с инвалидностью: что изменилось для военнообязанных с отсрочкой

Некоторым уже не нужно идти в ТЦК

В Украине во время общей мобилизации мужчины, ухаживающие за лицом с инвалидностью или он на их содержании, могут получить отсрочку. Для таких граждан были пересмотрены документы, подтверждающие право отсрочки от призыва.

Теперь эти две категории и документы для них разделены. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Согласно данным, теперь военнообязанным, осуществляющие уход за больной женой/супругом, ребенком и/или своим отцом/матерью больше не нужно указывать в Заявлении в ТЦК и СП информацию об отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также подавать документы, подтверждающие невозможность ухода другими членами семьи. Однако для мужчин, осуществляющих уход за больными родителями жены, такие нововведения не действуют.

То есть взрослые дети, у которых есть нетрудоспособные родители I и II группы инвалидности, имеют право на отсрочку, ведь они должны их содержать.

Новый механизм получения акта о постоянном уходе

В Минсоцполитики отметили, что теперь, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, военнообязанному больше не нужно идти в ТЦК и СП.

Его теперь можно получить у органов местного самоуправления (сельский, поселковый, городской, районный в городе совет) и районных государственных администраций, предварительно принеся заявление. Оно будет рассмотрено в течение 10 календарных дней.

Кроме того, исключено требование об оформлении такого акта для лиц, получающих надбавку или компенсацию за уход. Им нужно только предъявить ТЦК и СП соответствующие документы.

"Теперь Актом об установлении факта осуществления постоянного ухода не устанавливается отсутствие других членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход и не подтверждается невозможность осуществления ими такого ухода", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, на какой срок можно оформить отсрочку от мобилизации.