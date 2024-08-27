Догляд або утримання особи з інвалідністю: що змінилось для військовозобов'язаних з відстрочкою

Деяким вже не потрібно йти до ТЦК

В Україні під час загальної мобілізації чоловіки, що доглядають за особою з інвалідністю або вона на їх утриманні, можуть отримати відстрочку. Для таких громадян було переглянуто документи, які підтверджують право на відтермінування від призову.

Відтепер ці дві категорії та документи для них розділені. Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Згідно з даними, тепер військовозобов'язаним, що здійснюють догляд за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у Заяві до ТЦК і СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї. Однак для чоловіків, що здійснюють догляд за хворими батьками дружини, такі нововведення не діють.

Тобто дорослі діти, у яких є непрацездатні батьки І та ІІ групи інвалідності, точно мають право на відстрочку, адже вони мають їх утримувати.

Новий механізм отримання акту про постійний догляд

У Мінсоцполітики зауважили, що відтепер, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військовозобов'язаному більше не потрібно йти до ТЦК та СП.

Його тепер можна буде отримати в органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська, районна у місті рада) та районних державних адміністрацій, попередньо принісши заяву. Її розглянуть протягом 10 календарних днів.

Крім того, вилучено вимогу про оформлення такого акту для осіб, що отримують надбавку або компенсацію за догляд. Їм необхідно лише пред'явити ТЦК та СП відповідні документи.

"Тепер Актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду", – резюмували у відомстві

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на який термін можна оформити відстрочку від мобілізації.