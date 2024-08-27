Следует отсеивать 20% мобилизованных: в Раде оценили качество призывников

Тех, кто не хочет служить "называют отказниками"

Обновленное мобилизационное законодательство позволило "подтянуть" план призыва в ВСУ. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

— Мы еще не увидели окончательных результатов мобилизации, начиная с мая, когда был принят новый закон. Знаю, что мобилизация идет по плану, но на фронт попала только примерно четверть из тех, кто был мобилизован, другие еще проходят подготовку, — объяснил Горбенко.

Впрочем, по словам нардепа, остаются вопросы к качеству мобилизованных.

— По моим оценкам, примерно 20% нужно отсеивать по разным причинам. "Ничего не могу", "ничего не буду" — таких в воинских частях называют отказниками. Они отказываются от исполнения боевого распоряжения и находят для этого множество причин. Есть также редкие случаи СОЧ (самовольное оставление части. — Ред.), а приговоров — единицы, — резюмировал Руслан Горбенко.

Раньше мы писали, могут ли "ограниченно пригодных" отправить на передовую.

Полный текст блиц-интервью с Русланом Горбенко читайте на сайте "Телеграф".