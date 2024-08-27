Треба відсіювати 20% мобілізованих: в Раді оцінили якість призовників

Тих, хто не хоче служити "називають відмовниками"

Оновлене мобілізаційне законодавство дозволило "підтягнути" план призову в ЗСУ. Про це в бліц-інтерв’ю "Телеграфу" сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

— Ми ще не побачили остаточних результатів мобілізації, починаючи з травня, коли був прийнятий новий закон. Знаю, що мобілізація йде за планом, але на фронт потрапила тільки приблизно чверть з тих, хто був мобілізований, інші ще проходять підготовку, — пояснив Горбенко.

Втім, за словами нардепа, залишаються питання щодо якості мобілізованих.

— За моїми оцінками, приблизно 20% треба відсіювати з різних причин. "Нічого не можу", "нічого не буду" — таких у військових частинах називають відмовниками. Вони відмовляються від виконання бойового розпорядження і знаходять для цього безліч причин. Є також непоодинокі випадки СЗЧ (самовільне залишення частини. — Ред.), а вироків — одиниці, — резюмував Руслан Горбенко.

Раніше ми писали, чи можуть "обмежено придатного" відправити на передову.

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