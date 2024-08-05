Депутат Госдумы начал рассказывать о шоу

Россия готова принять участие в следующем саммите мира, но при условии, что ей четко озвучат повестку дня. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Его слова цитируют российские пропагандистские издания. По его словам, Украина якобы "делает из второго Саммита очередное шоу", что выглядит как очередная попытка Кремля найти причины для того, чтобы не посещать конференцию.

Россия готова принять участие в следующем саммите мира

"Сегодня мы видим, что Украина делает из второго Саммита очередное шоу: нет ни четкой повестки дня, ни нормальной организации мероприятия. А Россия не будет участвовать без наличия конкретной повестки дня и учета требований, о которых говорил президент страны", ― сказал Чепа.

Депутат отметил, что до сих пор Россия не услышала ни одного предложения, которое могло бы ее заинтересовать. Тем временем Украина получает американские истребители F-16. Пожаловался он и на удары по территории России.

"Мы не слышим ни одного предложения, которое могло бы нас устроить, зато видим поставки американских истребителей F-16 и продолжающиеся удары по российской территории", ― сказал Чепа.

Отметим, что это в духе россиян — говорить о якобы готовности к переговорам и сразу выдвигать ультимативные условия. Пока подручные Кремля рассказывают о переговорах, на самом деле Россия хочет сорвать Второй саммит мира.

В конце июня Лавров сделал циничное заявление о переговорах. По его словам, даже если переговорный процесс начнется, боевые действия не прекратятся.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах. Она сказала, что не верит президенту Украины.

Позже пресс-секретарь Кремля Песков заявил о готовности к переговорам. Но сразу же сказал о недоверии к украинским властям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленского принуждают к переговорам с Путиным. Причина в сложной ситуации на фронте. К тому же партнеры не готовы поставлять больше оружия.