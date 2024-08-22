Мэр Ромнов избил подчиненного и получил подозрение: что известно о деле (фото)

Причина конфликта между мэром и секретарем горсовета неизвестна

Мэр города Ромны Сумской области Олег Стогний 22 августа получил подозрение за то, что избил секретаря городского совета. Момент драки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре. За содеянное Стогнию грозит лишение или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Известно, что 22 декабря 2023 года между Стогнием и секретарем горсовета Вячеславом Губарем на рабочем месте произошел спор из-за служебных вопросов. В итоге мэр Ромнов несколько раз ударил подчиненного. Согласно результатам экспертизы, у пострадавшего легкие телесные повреждения.

Временно исполняющий обязанности руководителя Сумской областной прокуратуры Александр Коршун сообщил Олегу Стогнию о подозрении по ч. 2 ст. 350 УК Украины (насилие в отношении должностного лица). Досудебное расследование проводят следователи Роменского райотдела полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством Роменской окружной прокуратуры.

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