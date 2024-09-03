Надвигаются кадровые перестановки: кого хотят уволить у Зеленского следующим и почему

Уже есть предположение, кем его могут заменить

Кадровые перестановки снова приближаются к Офису президента (ОП). Ведь в ближайшие дни могут уволить заместителя председателя ОП Ростислава Шурму.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники из окружения президента и Кабмина.

"Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент готов отпустить его", — сказал собеседник изданию.

Ростислав Шурма

В то же время другой источник добавил, что вероятнее всего кандидатом на замену Шурмы на Банковой рассматривают министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Напомним, что недавно уволили главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Срок его полномочий истекает 4 сентября. Заметим, что это увольнение обсуждалось еще на Ставке с президентом Владимиром Зеленским, официально о его принятии сообщили через несколько дней.

К тому же Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука после скандала с F-16. Ведь первая потеря истребителя на прямую не связана с действиями России. Причины крушения и гибели пилота устанавливаются.

Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука не связано с гибелью пилота во время катастрофы F-16.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кабмин уволил попавшегося на взятке заместителя главы Минэнерго Александра Хейла.