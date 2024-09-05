С октября субсидии будут считать по-другому: в чем особенность

Количество получателей может возрасти

С 1 октября в Украине начнется начисление субсидий отопительного периода. Все, кто будет подавать документы после этого дня, будут претендовать именно на этот вид помощи. Если вы подали документы, раньше не стоит волноваться — большинству получателей субсидию перечисляют автоматически.

При предварительной смене сезона дополнительные документы нужно было принести только части получателей. В частности, арендаторам жилья, людям, у которых проживающих меньше, чем зарегистрировано, а также внутренне перемещенным лицам.

Отметим, что субсидия в октябре будет рассчитываться с учетом начала отопительного периода в большинстве городов Украины. Учитывается 15 дней, несмотря на то, когда начался отопительный период в конкретном городе. Субсидия за октябрь будет начислена в ноябре, так что во второй месяц осени сумма будет как в предыдущие месяцы (для тех, кто уже получал субсидию).

Обращаем внимание тех, кто имел летом нулевую субсидию. В связи с увеличением стоимости коммунальных услуг в Пенсионном фонде ее перечисляют с учетом включения отопления и увеличения стоимости коммунальных счетов.

Ранее "Телеграф" напоминал, как можно подать документы на субсидию быстро и просто, воспользовавшись упрощенной формой. Это можно сделать любой – нужно иметь только интернет. Заполнить документы можно на портале "Дия" и портале Пенсионного фонда.