"Увірвались з автоматами": до в.о. мера Чернігова навідались з обшуками, він вже відреагував

Це вже не вперше до його кабінету приходять з обшуками

У четвер, 5 вересня, у в.о. мера Чернігова Олександра Ломаки правоохоронці проводять обшуки. Планується оголошення низки підозр посадовцю.

Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Ми також намагались зв’язатись з поліцією Чернігівської області, але у пресслужбі наразі не відповідають на телефонні дзвінки.

Обшуки у мера Чернігова: що відомо

Як повідомляють журналісти видання, обшуки проводять у справі, яка стосується незаконного виділення землі для автозаправної станції. Ймовірно, підозра буде стосуватись також зловживання службовим становищем.

Також є інформація про те, що обшуки проводять також в інших посадовців, а не лише у Ломака. Та імен чи посад поки не повідомляють.

У поліції підтвердили, що слідчі дії проводять за фактом зловживання службовим становищем: (за частиною 2 статті 364 ККУ). У поліції підтвердили факт обшуків.

Це вже не перші обшуки у в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки. У жовтні до його квартири прийшли з ДБР. Тоді сам чиновник написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що слідчі дії, ймовірно, пов’язані з трагедією біля Драмтеатру у Чернігові.

Оновлено. Мер Чернігова Олександр Ломако прокоментував обшуки, що проводились в мерії. Він каже, що в приміщення увірвались люди з автоматами, для того, щоб отримати документи 7-річної давнини (за 2017 рік). Озброєні люди, за словами Ломаки, паралізували роботу всіх структурних підрозділів. Він скаржиться, що замість того, щоб отримати документи за письмовим запитом, правоохоронці обшукують кабінет та решту приміщень міськради.

Ломако вбачає у цьому політичний тиск, адже "силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду". Також в.о. міського голови заявляє про залякування депутатів, а тепер нібито і співробітників мерії.

Раніше "Телеграф" також писав, що заступника мера Чернігова підозрюють у зловживанні службовим становищем. Збитки оцінили в 30 млн гривень.