Увольнение главы "Укренерго" наделало шума: члены Набсовета увольняются, а сам Кудрицкий высказался

Доббени и Андреасен якобы чувствовали "политическое давление" с первых дней работы в Набсовете

После увольнения главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого независимые члены Наблюдательного совета энергокомпании приняли решение о досрочном прекращении своих полномочий. Сделали они это из-за несогласия с решением в отношении главы "Укрэнерго", которое они считают "политически мотивированным".

Об этом заявили председатель Набсовета Даниель Доббени и член совета Педер Андреасен на официальной странице "Укрэнерго" в Facebook. По их словам Кудрицкий был уволен большинством членов Наблюдательного совета во время внеочередного заседания по инициативе самого Кудрицкого, который предоставил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости.

Доббени и Андреасен считают, что решение о досрочном увольнении руководителя "Укрэнерго" является политически мотивированным и, по результатам представленного отчета, "для него нет никаких обоснованных оснований".

"Мы отдаем должное Правлению "Укрэнерго" и всему коллективу Компании, которые в тяжелые времена войны продемонстрировали беспрецедентное мужество и профессионализм. Результаты работы "Укрэнерго" за эти 2,5 года свидетельствуют об этом как нельзя лучше. "Укрэнерго" успешно выполнила свои основные стратегические цели, несмотря на российское вторжение", — сказали они.

Они отметили, что пришли в Набсоветкомпании в декабре 2021 года как экс-президенты ассоциации операторов европейской континентальной сети ENTSO-E, чтобы помочь "Укрэнерго" отсоединиться от энергосистем России и Беларуси и интегрироваться с европейской сетью, однако почти сразу якобы почувствовали "политическое давление".

"Наблюдали постоянные попытки в обход конкурса назначить в Правление компании людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения. Мы регулярно получали отчеты от менеджмента компании во время заседаний о негативном влиянии на репутацию компании анонимных источников в соцсетях и давление на сотрудников со стороны правоохранительных органов", — утверждают они.

По мнению Доббени и Андреасена, сегодня корпоративное управление Компанией по стандартам ОЕСР поставлено под сомнение. А поэтому они не видят возможности продолжать свою работу в Наблюдательном Совете "Укрэнерго".

"Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении ее руководителя без доказательства ненадлежащего управления неприемлемо, и может сказаться на дальнейшем сотрудничестве "Укрэнерго" с операторами-членами ENTSO-E", — подытожили они.

Стоит отметить, что резонансное заявление членов Набсовета уже вызвало ажиотаж в сети. Например, журналист Европейской правды Сергей Сидоренко уже назвал заявление Доббени и Андреасона "беспрецедентным".

"Я не энергетик и собственное мнение значения не имеет. Но фактом является то, что я не помню столь единой поддержки увольняемого чиновника ни в одной сфере — буквально всеми экспертами и участниками рынка. И даже представители партии власти", — отметил он, добавляя, что не исключает связи какой-либо коррупционной составляющей с увольнением Кудрицкого "В то же время, и внимание теперь будет невероятным".

Важно: сам Кудрицкий уже также прокомментировал свое увольнение. Он отметил, что несмотря на отдельные сообщения в медиа, решение Набсовета по его увольнению не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций "Укрэнерго".

"Я представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту. И к нему у членов НС никаких вопросов не было…На подстанциях "Укрэнерго" построено более 60 антидронових укрытий. Они спасли десятки автотрансформаторов в этом году. Это не значит, что после прилета нескольких десятков ракет энергосистема не почувствует удара. Это означает, что мы сможем быстро, за несколько дней, восстановить ее работу", — заявил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий также подтвердил, что внеочередное заседание наблюдательного совета (НС) инициировал он, потому что убежден, что вопрос смены руководителя "Укрэнерго" — полномочия исключительно Наблюдательного совета.

По словам Кудрицкого, в последнее время в анонимных телеграм-каналах и некоторых СМИ была развернута кампания по дискредитации "Укрэнерго".

"Я попросил пресс-службу собрать эти публикации — получился пухленький каталог искусственно распространенных, почти идентичных и бездоказательных сообщений, направленных на разрушение имиджа компании", — заявил бывший глава энергокомпании.

Кроме того экс-глава "Укрэнерго" рассказал, что и.о. председателя правления компании назначен Алексей Брехт, который отвечает за эксплуатацию, восстановление и развитие высоковольтной инфраструктуры в энергокомпании. Кудрицкий считает, что его преемник должен быть избран на прозрачном публичном конкурсе и он уверен, что опыт Алексея Брехта и команды "Укрэнерго" обеспечит надлежащую подготовку энергосистемы к зиме.

Как сообщалось ранее, информация об увольнении Кудрицкого появилась 30 августа, когда этот вопрос обсудили во время заседания Ставки верховного главнокомандующего.