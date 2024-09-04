Масштабные кадровые перестановки забуксовали: чье увольнение провалила Рада

Депутаты намерены рассмотреть ряд заявлений об увольнении

В среду, 4 сентября, Верховная Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества. Для принятия решения не хватило всего одного голоса.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Подробности появились в его Telegram.

"Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Сделать отчет ему не дали", — написал парламентарий.

Увольнение Коваля поддержали 225 народных депутатов. Воздержались 26 парламентов, не голосовали — 65.

Для принятия решения требуется минимум 226 голосов народных депутатов.

Напомним, 3 сентября, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили несколько заявления на увольнение. Среди них желающих покинуть занимаемую должность — нынешний глава Фонда государственного имущества Украины Коваль Виталий.

Кроме него, заявления об отставке написали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, глава Минприроды Руслан Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Позже стало известно, что Дмитрий Кулеба тоже намерен покинуть занимаемую должность.

Кто такой Виталий Коваль

Виталия Коваль родился в Ровенской области в 1981 году. В период с 2004 по 2006 год работал в кредитном департаменте "Укргазбанка". Также он занимал разные должности в аграрной, транспортной и строительной сферах.

В 2019 году он возглавил Ровенскую областную государственную администрацию. На этой должности он проработал до ноября 2023 года.

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