Семья бывшего "Слуги народа" накупила недвижимости и машин на миллион долларов: новое расследование Bihus.info

За время его депутатства инвестировали как могли

Семья экс-нардепа "Слуги народа" Романа Иванисова, который имеет судимость за групповое изнасилование, во время его депутатства накупила автомобилей и недвижимости более чем на 1 млн долларов.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что с начала политической карьеры Иванисов декларировал и имел достаточно скромные активы и соответствующие заработки.

Однако он также указывал и колоссальные суммы сбережений в наличных на миллионы долларов. И уже в 2020 году его жена Марина Иванисова начала их тратить.

Так, избранница члена комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, в феврале и апреле 2020 года купила сразу два новых премиальных автомобиля Mercedes – GLE350 и GLS400. На шопинг она потратила с учетом старого курса около 200 тысяч долларов.

"В тот же период женщина инвестировала в сразу две квартиры, три паркоместа и три веломеста в ЖК "Manhattan city" вблизи центрального киевского вокзала. Недвижимость тогда должна обойтись Марине Иванисовой еще в примерно 320 тысяч долларов. В следующем, 2021-м, Марина Иванисова приобрела также новый Volkswagen Multivan за 90 тысяч долларов", – говорится в расследовании.

В целом за полгода 2020 года, жена Иванисова накупала недвижимости и авто на более полумиллиона долларов, потратив большую часть сбережений. В 2021 году она приобрела еще один автомобиль Volkswagen Multivan за 90 тысяч долларов.

На этом расходы семьи не остановились, осенью 2022-го нардеп инвестировал более 12 миллионов гривен (т.е. более 330 тысяч долларов по тогдашнему курсу) в еще две квартиры в Киеве. Эти средства, согласно декларации, он получил в подарок от матери.

"Согласно его декларации, эти деньги принадлежали его матери Ирине Иванисовой. Женщине 66 лет и она зарегистрирована как ФЛП в Бердянске. Значительную сумму заработанных средств Иванисова объяснила журналистам тем, что она вся жизнь работает предпринимателем и "сбережениями бабушки", — пишет Bihus.Info.

И в 2023 году семья Иванисова продолжает тратить сбережения, покупая недвижимость. Так, жена нардепа приобрела сразу три земельных участка и еще строящийся коттедж в коттеджном городке "Ariel Village" возле Киева в с. Романков.

"Несмотря на то, что на момент совершения этой операции застройщик продавал здесь дома за минимум 30 миллионов гривен, земля и дом Марине Иванисовой, по декларации, обошлись якобы более чем в 3 миллиона гривен. Этот факт женщина объяснила журналистам тем, что купила за ту стоимость, за которую продавали", — говорится в расследовании.

Как отмечают Bihus.Info, нардеп не прокомментировал колоссальные расходы и странные сбережения.

Напомним, что Иванисов фигурирует в двух громких скандалах. Первый — он судим за групповое изнасилование, но, несмотря на это, до сих пор не сложил мандат, хотя президент Украины Владимир Зеленский говорил об этом. Второй — депутат якобы соврал о своих двух высших образованиях, ведь в вузах опровергли информацию о его учебе и дипломировании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам главы АМКУ Павла Кириленко, его семейство заработало миллионы на продаже малины.