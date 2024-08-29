"Жомовая яма - 2": семейство главы АМКУ заявляет, что заработало миллионы на продаже малины, сеть взорвалась

Словам тестя Кириленко не поверили в сети

Семья главы АМКУ Павла Кириленко, подозреваемого в хищении 56 миллионов гривен, утверждает, что сотни тысяч долларов, которые "внезапно" появились у них, им удалось заработать на продаже малины. Такая позиция защиты вызвала бурные обсуждения в сети.

Как пишет Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседания суда, тесть Кириленко, объясняя происхождение своих денег на допросе, заявил, что у него осталось наследство, а еще они с друзьями имели бизнес с автобусами и такси, но основная прибыль у него была с обменников. После того, как семья переехала в Ужгород, мужчина якобы не захотел, чтобы деньги просто лежали и они с семьей приобрели 4 квартиры и 4 паркоместа в новостройке. По его словам, все купили за деньги, заработанные им и женой.

Как отмечает ЦПК, если верить этой версии, то выходит, что только на торговле малиной тесть Кириленко заработал 300 тысяч долларов. Эти деньги инвестировали в квартиры в Ужгороде.

Тут следует напомнить, что по данным следствия, в 2020–2023 Кириленко, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В целом стоимость активов составила 61,7 млн. гривен. Однако законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли делать столь дорогие покупки.

В настоящий момент суд уже избрал меру пресечения главе АМКУ в виде залога в размере 30 млн гривен и обязательство носить электронный браслет.

Версия семьи Кириленко изрядно взбудоражила сеть. Известные украинские лидеры мнений усомнились в словах тестя главы АМКУ и принялись комментировать их в ироничном тоне.

Так, например, журналистка Анна Ковальчук, комментируя ситуацию, напомнила о "Слуге народа" Крейденко, который объяснял покупку дорогой недвижимости прибылью от продажи черешни.

"Сколько можно аграрочку в свои схематозы вплетать. Ну куда на святое-то", — пишет она.

Главный редактор издания "Цензор" отреагировал на миллионный доход от малины репостом с фотожабой со страницы главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Сам Шабунин назвал данные объяснения "пургой" главы АМКУ.

"Вот смешная была бы серия в сериале "Слуга народа" или номер в "95 квартале", — пишет он.

Журналист Петр Шуклинов назвал происходящее "Жомовой ямой — 2".

Политик и военный Владимир Омелян написал следующее:

Ранее "Телеграф" писал, что командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, под руководством которого убивали украинцев на Майдане, отпустили на свободу под залог в 1 млн грн.