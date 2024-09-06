Построил дорогу к отелю отца: появилось расследование о председателе Львовской ОВА, он уже ответил

Привел несколько аргументов и поблагодарил СМИ

Глава Львовской областной военной администрации (ЛОВА) Максим Козицкий прокомментировал громкие обвинения СМИ в выделении 25 млн грн на строительство дороги возле гостиницы, которую построил его отец бизнесмен Зиновий Козицкий.

В своем посте глава ОВА привел несколько аргументов, опровергающих громкие заголовки СМИ и обвинения. По словам Козицкого младшего, с самого начала выделение средств в области на дорогу в поселке Сходница вокруг этого идут споры.

Ведь в вышеуказанном населенном пункте есть оздоровительный комплекс, совладелец которого – львовский бизнесмен Зиновий Козицкий и отец председателя ОВА.

Что говорит Максим Козыцкий по поводу обвинений СМИ

1. Реконструкцию дороги начали еще в 2021 году, а в мае 2022 стартовали подготовительные работы к строительству оздоровительного комплекса. Строительство дороги профинансировали и выполнили в 2021-2023 годах, а Зиновий Козицкий стал владельцем ООО "ВЕСТ ЭНЕРДЖИ" (соучредитель ООО "Нормаз плаза", осуществляющего строительство оздоровительного комплекса) только в мае 2024 года. То есть, опираясь на эти факты, глава ОВА утверждает, что они не связаны друг с другом.

Гостиничный комплекс компании «Нормаз плаза»

2. Сходнический сельсовет с самого начала работ выступает их заказчиком. Ведь жители улицы Горной этого населенного пункта долгое время жаловались на ненадлежащее дорожное покрытие. Оно также должно было обеспечить подъезд к хутору Гута. По словам Козицкого, даже автомобили скорой помощи не могли доехать на вызов к жителям особенно в плохую погоду. К тому же, Львовская ОВА выделила средства как субвенцию местному бюджету.

Состояние бывшей лесной дороги до хутора Гута в августе 2024 года

3. В 2021-2023 годах, которые в публикации указывают СМИ, кроме дороги в Сходнице за счет государственного дорожного фонда и областного бюджета были выполнены работы на 56 коммунальных дорогах. То есть дорога в поселке Сходница была одной из нескольких десятков.

4. Зиновий Козицкий известный бизнесмен Львовской области, имеющий десятки различных предприятий и зданий.

"Если опираться на логику журналистов, выходит, что все дороги, которые строили и реконструировали при моей каденции как председателя ЛОВА (4,5 года), можно трактовать как ведущие к его бизнесу?" — пишет Козицкий младший.

Львовский предприниматель Зиновий Козицкий (слева) и его сын Максим Козицкий, возглавляющий Львовскую ОВ

5. Председатель ОВА подчеркнул, что опубликованный СМИ материал не эксклюзивен. Ведь баталии вокруг этой дороги не раз освещали местные СМИ и активисты.

"Почему эту историю снова подняли — для меня лично загадка. Отдельная благодарность журналистам, которые не добавили манипуляций в заголовок", — добавил Козицкий младший.

Заметим, что, по словам СМИ, Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий якобы потратил 25 млн грн из бюджета на дорогу к частному курорт своего отца.

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