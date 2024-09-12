"Ведьма", битва, кони и трамвай: чем славится город Конотоп, который атаковали россияне (фото)

Это второй по населению и значению город Сумщины

В западной части Сумской области расположен город Конотоп, который также известен благодаря "Конотопской ведьме" Квитки-Основьяненко и славной "Конотопской битве", когда казаки с татарами разгромили московское войско. Город находится в 28 км от границы с Россией и за время полномасштабной войны он нередко подвергался мощным обстрелам со стороны российских захватчиков.

Территория города окружена сосновыми и смешанными лесами. Это экологически чистая зона Украины. Это один из исторических центров Посемья и Сиверщины, второй по значению и населению город Сумщины.

Точный год появления Конотопа до сих пор неизвестен, однако конотопский краевед Иван Лысый предполагал, что ранее на Конотопском месте существовал летописный город Липовицк, являвшийся центром одноименного княжества. Кроме того, археологические исследования 1997-1998 годов допускают возможность существования здесь поселения эпохи Черниговского княжества.

К слову, существуют разные версии происхождения названия Конотоп. Первая легенда гласит, что во время перехода болот татарской конницей в этих местах погибло много коней и воинов, поэтому и место назвали Конотопом — болотистое место или брод, в котором погрязали и тонули кони.

Еще одна легенда говорит о том, что название города связано с гидронимом Конотопка — названием речки, протекавшей рядом с поселением и впадавшей в Езуч. Эта речка высохла, вместо неё сейчас существует пересыхающий ручей. В городе также установлен соответствующий памятник с конем.

В начале полномасштабной войны Конотоп был окружён российскими захватчиками. В апреле российские войска отступили из Сумской области, и город вернулся под украинский контроль.

Спустя некоторое время в городе в рамках декоммунизации и дерусификации были переименованы некоторые улицы, в том числе в честь живых людей. Например, заменили улицу в честь писателя Ивана Тургенева на улицу Валерия Залужного.

В настоящее время символом Конотопа является трамвай. Ему даже установили памятник. Согласно техпаспорту, конотопский трамвай вмещает 224 пассажира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 12 сентября российские оккупанты атаковали город Конотоп. Вражеский "шахед" упал на жилую многоэтажку. В результате происшествия пострадали 13 человек.