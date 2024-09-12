"Відьма", битва, коні та трамвай: чим славиться місто Конотоп, яке атакували росіяни (фото)

Це друге за населенням та значенням місто Сумщини

У західній частині Сумської області розташоване місто Конотоп, яке також відоме завдяки "Конотопській відьмі" Квітки-Основ’яненка та славетній "Конотопській битві", коли козаки з татарами розгромили московське військо. Місто знаходиться у 28 км від кордону з Росією і за час повномасштабної війни воно нерідко зазнавало потужних обстрілів з боку російських загарбників.

Територія міста оточена сосновими та змішаними лісами. Це екологічно чиста зона України. Це один з історичних центрів Сіверщини, друге за значенням та населенням місто Сумщини.

Точний рік появи Конотопу досі невідомий, проте конотопський краєзнавець Іван Лисий припускав, що раніше на місці Конотопа існувало літописне місто Липовицьк, яке було центром однойменного князівства. Крім того, археологічні дослідження 1997-1998 років допускають можливість існування тут поселення доби Чернігівського князівства.

До речі, є різні версії походження назви Конотоп. Перша легенда свідчить, що під час переходу боліт татарською кіннотою в цих місцях загинуло багато коней та воїнів, тому й місце назвали Конотопом — болотисте місце чи брід, у якому потопали та тонули коні.

Ще одна легенда говорить про те, що назва міста пов’язана з гідронімом Конотопка — назвою річки, що протікала поруч із поселенням і впадала в Єзуч. Ця річка висохла, замість неї зараз існує пересихаючий струмок. У місті також встановлено відповідну пам’ятку з конем.

На початку повномасштабної війни Конотоп був оточений російськими загарбниками. У квітні російські війська відступили із Сумської області, і місто повернулося під український контроль.

Через деякий час у місті в рамках декомунізації та дерусифікації було перейменовано деякі вулиці, у тому числі на честь живих людей. Наприклад, замінили вулицю на честь письменника Івана Тургенєва на вулицю Валерія Залужного.

Нині символом Конотопу є трамвай. Йому навіть встановили пам’ятник. Згідно з техпаспортом, конотопський трамвай вміщує 224 пасажири.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 12 вересня російські окупанти атакували місто Конотоп. Ворожий "шахед" впав на багатоповерхівку. Внаслідок пригоди постраждали 13 людей.