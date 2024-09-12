Нужен ли мужчине военный билет для регистрации брака
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Чтобы женится, необходимо указать актуальную информацию
Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Также граждане должны обновить свои военно-учетные данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и позаботиться об актуальности своего ВОД.
Адвокат Дмитрий Соловьев на своей странице в социальной сети рассказал, нужен ли военный билет для женитьбы. По его словам, отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) каждые 7 дней представляют в территориальные центры информацию о тех, кто женился, сменил фамилию или имя.
Юрист отмечает, что при подаче заявления на заключение брака в ЗАГС мужчины должны указать информацию о своем пребывании на военном учете и серии и номере ВОД. Однако по словам юриста, отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака.
"Никакой нормой не предусмотрено, что для регистрации брака нужно предъявить военный билет. Как следствие, отсутствие военного билета при регистрации брака не может служить причиной отказа в предоставлении услуги работниками ЗАГСа", — подчеркнул Соловьев.
Напоминаем, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные граждане должны обновить данные в ТЦК. Им также необходимо сообщать в военкомат об определенных изменениях в персональных данных. Это нужно делать в течение семи дней.
Мужчина должен сам сообщить в ТЦК и СП, если произошли изменения в:
- семейном статусе;
- месте жительства (пребывания);
- номерах связи;
- адреса электронных почт;
- образовании;
- месте работы;
- должности;
- состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).
В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Ранее "Телеграф" писал, как получить новый военный билет в случае потери. С соответствующим заявлением следует обратиться в военкомат.