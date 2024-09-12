Нужен ли мужчине военный билет для регистрации брака

Чтобы женится, необходимо указать актуальную информацию

Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Также граждане должны обновить свои военно-учетные данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки и позаботиться об актуальности своего ВОД.

Адвокат Дмитрий Соловьев на своей странице в социальной сети рассказал, нужен ли военный билет для женитьбы. По его словам, отделы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) каждые 7 дней представляют в территориальные центры информацию о тех, кто женился, сменил фамилию или имя.

Юрист отмечает, что при подаче заявления на заключение брака в ЗАГС мужчины должны указать информацию о своем пребывании на военном учете и серии и номере ВОД . Однако по словам юриста, отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака.

"Никакой нормой не предусмотрено, что для регистрации брака нужно предъявить военный билет. Как следствие, отсутствие военного билета при регистрации брака не может служить причиной отказа в предоставлении услуги работниками ЗАГСа", — подчеркнул Соловьев.

Напоминаем, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные граждане должны обновить данные в ТЦК. Им также необходимо сообщать в военкомат об определенных изменениях в персональных данных. Это нужно делать в течение семи дней.

Мужчина должен сам сообщить в ТЦК и СП, если произошли изменения в:

семейном статусе;

месте жительства (пребывания);

номерах связи;

адреса электронных почт;

образовании;

месте работы;

должности;

состоянии здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

В случае невыполнения мужчиной таких требований, военкомат может привлечь его к административной ответственности в виде штрафа от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, как получить новый военный билет в случае потери. С соответствующим заявлением следует обратиться в военкомат.