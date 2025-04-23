Как захват Путиным украинской ЗАЭС ставит под угрозу весь мир — СМИ

В Европе расположено 166 атомных реакторов и они могут стать инструментом устрашения, создавая атмосферу ядерной угрозы

Аналитики предупреждают, что захват Запорожской АЭС создает опасный прецедент — ядерные объекты могут все чаще становиться целями в войнах. Из-за нечеткости международного права страны, таких как США или Израиль, могут оправдывать удары по станциям, считая их угрозой.

Как сообщает "The Independent", с момента оккупации российскими войсками Запорожской АЭС в 2022 году этот объект использовался как инструмент психологического давления на население, а также как стратегический рычаг, в частности путем инициирования ядерных учений и попыток нарушить энергоснабжение.

В отчете Королевского института объединенных служб (RUSI), который должен появиться в ближайшие дни, отмечается: вероятность военных атак на ядерные объекты будет только расти — в частности, из-за роста интереса к атомной энергетике и ослабления режима нераспространения.

"По мере того, как все больше стран заинтересованы в использовании ядерной энергии как источника чистой и устойчивой энергии, и поскольку нормы нераспространения все больше отрицаются, вероятность того, что ядерные установки окажутся целями или непреднамеренными жертвами — использование военной силы, вероятно, будет расти", — говорится в сообщении.

Эксперты RUSI призывают избегать "нормализации" атак на ядерные объекты и готовы к реагированию на будущие угрозы. Отчет критикует предложения Трампа по передаче ЗАЭС под контроль США или нейтральных сторон, что подрывает суверенитет Украины. Запорожская АЭС — единственная станция, захваченная во время войны, а другие ядерные объекты также становились целями атак.

Архивное фото станции с сети

Согласно данным Европейского ядерного общества, на территории Европы расположено 166 атомных реакторов. Эксперты RUSI отмечают, что эти объекты могут быть использованы как инструмент устрашения — создание атмосферы ядерной угрозы без прямого применения ядерного оружия.

"Такие угрозы могут быть использованы в качестве "полушагов" между обычным и ядерным оружием", — рассказала эксперт по юзопасности Дарья Долзикова.

Все 6 реакторов ЗАЭС остановлены, однако станция остается активной. Россия там удерживает украинских работников под угрозами и заставляет принимать враждебное гражданство.

Архивное фото станции с сети

Аналитики предупредили, что из-за двойного назначения атомной электростанции международное право не дает четкого ответа, могут ли такие объекты становиться мишенью. Это создает опасный прецедент: страны, такие как Израиль и США, которые уже угрожали разбомбить ядерные объекты Ирана, могут оправдывать удары.

"В случаях, когда государство решило, что ядерные установки другого государства представляют критическую угрозу, оно, скорее всего, найдет способы оправдать применение военной силы против ядерного объекта", — отметили в организации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что хотя в настоящее время Запорожская станция не генерирует электроэнергии, интерес к ней выразил Дональд Трамп. В разговоре с Владимиром Зеленским политик якобы заявил, что США могли взять под свой контроль украинские атомные электростанции. Мы обратились к экспертам с вопросом, может ли ЗАЭС работать в пользу Украины в случае такого участия со стороны Вашингтона.