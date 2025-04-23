Охотник на миллиардеров поймал Суркиса в Монако: видео завирусилось в сети

Семью Суркисов частенько замечают в Монако

Папарацци засняли президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса в Монако. К слову, недавно там побывали дочь Суркиса Яна со своим мужем, футболистом Бело-синих Кристианом Биловаром.

Видео с Игорем Суркисом опубликовано в TikTok pistons_brothers. Данный аккаунт публикует кадры про жизнь богатых людей в Монако и их суперкары.

"Прикрытый миллиардер в Монако", — гласит подпись под видео.

В сети узнали президента "Динамо" и активно комментируют кадры с ним. Также пользователи обсуждали последние еврокубковые провали Бело-синих. Один из пользователей предположил, что Суркис приехал в Монако отдохнуть в казино. Добавим, что в августе 2022 года "Украинская правда" сообщала, что президента "Динамо" регулярно замечали в местном казино.

Напомним, киевское "Динамо" лидирует в Украинской премьер-лиге за 5 туров до окончания первенства. В последней игре киевляне разгромили "Оболонь" со счетом 3:0. Кроме того, Бело-синие пробились в полуфинал Кубка Украины по футболу. А вот в еврокубках "динамовцы" провалились, завершив евросезон на третьем месте с конца в основном этапе Лиги Европы.