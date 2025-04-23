Дрон атаковал автобус, который вез гражданских на работу: все детали о взрыве в Марганце

Оккупанты уже пытаются переложить ответственность

В среду, 23 апреля, россияне ударили FPV-дроном по автобусу, перевозившему работников одного из предприятий региона. В результате атаки погибли девять человек – семь женщин и двое мужчин, еще 49 получили ранения. 31 человек был госпитализирован – четверо из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. На обстрелы отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, обстрел был совершенно сознательным военным преступлением:

"Россияне ударили в городе Марганец по автобусу, который перевозил рабочих и работ горнообогатительного комбината. Обычный автобус. Это очевидно гражданский объект, гражданская цель", — дописал он.

Автобус направлялся в Марганецкий горно-обогатительный комбинат – один из крупнейших в мире производителей марганцевого концентрата. Это второе по мощности предприятие по добыче и обогащению марганцевой руды в Украине. Комбинат обеспечивает около 30% внутреннего рынка марганца и экспортирует продукцию, в частности, в страны ЕС.

Марганецкий горно-обогатительный комбинат. Фото: Энциклопедия современной Украины

Убой карьера Марганецкого горно-обогатительного комбината

В его структуре пять шахт, два карьера, две обогатительные фабрики и химический комплекс. Ежедневно сотни работников ездят на смену, несмотря на постоянную угрозу обстрелов.

Промышленная площадка Марганецкого ГОКа

В комментариях под постом городского совета жители призывают вернуть льготы, которые раньше предоставлялись работникам предприятия, ведь сейчас они вынуждены работать под вражеским огнем, но при этом не имеют должной социальной защиты.

"Наши люди под обстрелами ездят на работу, почему все льготы, которые были раньше у Марганецкого Гока сняты…. Надо немедленно вернуть все льготы, которые раньше были у Гока, люди должны иметь все льготы, которые годами действовали на предприятии", – пишут там.

Людмила, одна из выживших после удара женщин рассказала журналистам, что взрыв был достаточно мощный. Сначала она подумала о пробитом колесе автобуса.

"Я сидела позади водителя. А потом уже поняла, что случилась. Сразу шок был. Вылезали через окна. Очень сильный звук, сразу уши заложило, очень плохо слышу. Меня какой-то мужчина вытащил. (…) Я, наверное, через полчаса только начала в себя приходить. (…) Очень страшно. Шок от того, что я увидела, что там творилось, это страшно. Просто не могу понять, чего от нас хотят и чего они приперлись сюда. Они залезли в чужой дом и нам, конечно, нужно защищаться от них", – рассказала одна из пострадавших женщин корреспондентке Суспільного.

В Марганце объявлен траур на 23, 24 и 25 мая. Об этом сообщил городской совет.

Между тем, российская пропаганда пытается переложить ответственность за нападение, распространяя фейк о якобы "украинской провокации" накануне переговоров в Лондоне. Как сообщает ЦПД, эти заявления являются очередной попыткой врага оправдать теракт против гражданского населения.

"Россия систематически прибегает к пропагандистской тактике обвинения украинских военных в своих преступлениях, чтобы ввести в заблуждение общественность и снять с себя ответственность за террор мирных украинцев", – сообщили там.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ночь на среду, 23 апреля, в Полтаве прогремели взрывы в результате массированной атаки российских беспилотников.