Все пожарные на "СВО"? В оккупированной Луганщине снова масштабный пожар, он добрался до домов (видео)

Дымом от пожара затянуло небо в районе

Во временно оккупированной Луганской области продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Новое возгорание образовалось в Свердловском районе и уже затронуло дома местных жителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, загорелись поля и растительность, пожар перекинулся уже на дома в посёлке Дубовое.

На многочисленных видео с места событий можно увидеть, что дымом от пожара затянуло небо в районе. Его видно за километры. В некоторых местах на автодорогах образовалась практически нулевая видимость из-за задымленности.

Из-за пожара местным псевдовластям уже даже пришлось ввести режим ЧС во всем районе.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре возле оккупированного Антрацита на Луганщине. Там сгорели десятки домов. Известно о раненых и погибших. Стоит отметить, что, по данным украинского Центра национального сопротивления, оказывать помощь населению оккупантам вовремя не удается из-за нехватки спасателей. В связи с этим российские оккупанты начали расследовать "возможные диверсии" и под этим поводом снова начали проверки местного населения.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Мариуполе разгорелся "неслучайный" пожар в районе важного объекта оккупантов. Там дислоцировались военные.