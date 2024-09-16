Россия ударила по Ровенской атомной электростанции: украинцев предупредили о новом фейке

Ни в коем случае не открывайте неизвестные и подозрительные ссылки

Россияне начали распространять очередной фейк в украинском инфопространстве. Так, некоторые люди получают на почту информацию о якобы ракетном обстреле Ровенской АЭС, повлекшем повышенный уровень радиации.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Отмечается, что письма украинцам поступают якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"ГСЧС не рассылала подобных сообщений, а почтовые структуры не были сломаны", — говорится в сообщении.

ЦПД предполагает, что письма россияне рассылают через почтовые ящики-двойники. Они являются частью российской информационной атаки, чтобы посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним.

"Если вы получили подобное письмо, отметьте его как спам и ни в коем случае не переходите по указанным ссылкам. Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в Киберполицию", — добавили в ведомстве.

Напомним, что недавно Россия запустила новый фейк. В нем отмечалось, что Украина по подаче США якобы готовит "инсценирование российского ракетного удара по детскому заведению на подконтрольной Киеву территории". Однако, по словам ЦПД, это может свидетельствовать о готовящихся очередных ударах по гражданским объектам со стороны российских оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне могут устроить ядерную провокацию на Курской АЭС. К делу лично подключился российский лидер Владимир Путин.