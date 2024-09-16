Росія вдарила по Рівненській атомній електростанції: українців попередили про новий фейк

Ні в якому разі не відкривайте невідомі та підозрілі посилання

Росіяни почали поширювати черговий фейк в українському інфопросторі. Так, дехто отримує на пошту інформацію про нібито ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД). Зазначається, що листи українцям надходять нібито від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а поштові структури не були зламані", — йдеться у повідомлені.

ЦПД припускає, що листи росіяни розсилають через поштові скриньки-двійники. Вони частина російської інформаційної атаки, аби посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них.

"Якщо ви отримали подібний лист, позначте його як спам та в жодному разі не переходьте за вказаними посиланнями. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до Кіберполіції", — долали у відомстві.

Нагадаємо, що нещодавно Росія запустила новий фейк. У ньому зазначалось, що Україна з подачі США нібито готує "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території". Проте, за словами ЦПД, це може свідчити про підготовку чергових ударів по цивільних об’єктах з боку російських окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни можуть влаштувати ядерну провокацію на Курській АЕС. До справи особисто підключився російський лідер Володимир Путін.