Сырский анонсировал важное нововведение для новобранцев: что изменится

Главком рассказал, кто играет ключевую роль в качестве подготовки бойцов

В Украине планируется увеличить срок базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что качественная подготовка — один из главных факторов сохранения жизни украинского воина, для этого командование прилагает максимум усилий.

"Провел рабочее совещание по этому вопросу с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров. Обсудили проблемные вопросы, влияющие на качество подготовки военнослужащих и наработавшие пути их решения. Рассмотрели направления усовершенствования учебных программ" , – сообщил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому, по его словам, максимальное внимание уделяется привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом.

Сырский сообщил, что в настоящее время прорабатывается возможность создания Школы инструкторов, которая станет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава. Также он отметил, что продолжается работа по повышению качества подготовки военнослужащих в учебных центрах.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что базовая военная подготовка длится от 1 до 3 месяцев. Однако период зависит от начальной подготовки мужчины.