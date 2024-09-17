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Лгал о дипломе юриста и предал Ющенко: где сейчас экс-министр юстиции Роман Зварыч и что о нем известно

Автор
Наталья Дума
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Роман Зварыч был нардепом нескольких созывов
Роман Зварыч был нардепом нескольких созывов. Фото Колаж Телеграфу

Экс-министр юстиции родился в США, но получил во взрослом возрасте украинское гражданство

Экс-министр юстиции Роман Зварыч в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко фигурировал во громких скандалах, несмотря на то, что представлял разные политические силы, включая "Нашу Украину", как и Анатолий Кинах. Экс-нардеп также был представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

"Телеграф" решил выяснить, где находится Роман Зварыч, чем он занимается и вспомнить громкие скандалы, в которых он фигурировал.

Что известно о Романе Зварыче

Родился Роман Зварыч в семье украинских эмигрантов в США в 1953 году, но переехал в Украину в 1991 году и отказался от американского гражданства в 1995 году. Зварыч родился в семье украинских эмигрантов. Он изучал политическую теорию в Манхеттенском колледже и продолжил обучение в Колумбийском университете.

Роман Зварыч

Политическая карьера Романа Зварыча началась в 1992 году – он был одним из организаторов Конгресса украинских националистов. В 1998 году стал народным депутатом Украины от партии "Народный рух", а уже в 2002 году — нардепом от партии Виктора Ющенко. В октябре 2005 года Зварыч назначен министром юстиции Украины от правительства Юлии Тимошенко, а в 2006 году — от правительства Виктора Януковича.

Скандалы, в которых фигурировал Роман Зварыч

  • Одним из самых известных скандалов стал случай в 2005 году, когда выяснилось, что Зварич не имеет официально подтвержденного диплома о высшем юридическом образовании, хотя ранее утверждал, что у него есть научные степени по праву. Однако по результатам расследований политик посещал лекции, но университет не заканчивал и диплом не получал. Кстати, отсутствие диплома Роман Зварыч признал.
Роман Зварыч
Фото: Униан
  • Поддержка Партии регионов. Когда Роман Зварыч был назначен министром юстиции в правительстве Виктора Януковича, это вызвало шквал критики. Поскольку политик представлял фракцию "Наша Украина" Виктора Ющенко, которая была против Януковича, коллеги Зварыча приняли это за измену политическим принципам.
Роман Зварич, Виктор Янукович
Фото: Униан
  • Угрозы Роману Зварычу. В 2010 году политик сделал заявление о том, что ему и его жене угрожают. По словам нардепа, это делали люди Дмитрия Фирташа (пророссийский олигарх). Как сообщал Зварыч, за ним и его семьей следили.

Где сейчас Роман Зварыч

В апреле 2018 года Роман Зварыч стал нардепом от Блока Петра Порошенко "Солидарность". После завершения своей работы в парламенте в 2019 году, Зварыч исчез из медиапространства.

В 2020 году экс-министр юстиции на своей странице в Facebook посетовал, что не может подать декларацию. Это последний пост в его соцсетях.

Роман Зварыч
Фото: facebook.com/roman.zvarych.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Павел Лазаренко — один из самых влиятельных политиков 90-х. Над ним даже осуществляли правосудие американские правоохранительные органы.

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#Виктор Янукович #Министр юстиции #Роман Зварич