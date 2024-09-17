Лгал о дипломе юриста и предал Ющенко: где сейчас экс-министр юстиции Роман Зварыч и что о нем известно

Экс-министр юстиции родился в США, но получил во взрослом возрасте украинское гражданство

Экс-министр юстиции Роман Зварыч в правительствах Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко фигурировал во громких скандалах, несмотря на то, что представлял разные политические силы, включая "Нашу Украину", как и Анатолий Кинах. Экс-нардеп также был представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

"Телеграф" решил выяснить, где находится Роман Зварыч, чем он занимается и вспомнить громкие скандалы, в которых он фигурировал.

Что известно о Романе Зварыче

Родился Роман Зварыч в семье украинских эмигрантов в США в 1953 году, но переехал в Украину в 1991 году и отказался от американского гражданства в 1995 году. Зварыч родился в семье украинских эмигрантов. Он изучал политическую теорию в Манхеттенском колледже и продолжил обучение в Колумбийском университете.

Политическая карьера Романа Зварыча началась в 1992 году – он был одним из организаторов Конгресса украинских националистов. В 1998 году стал народным депутатом Украины от партии "Народный рух", а уже в 2002 году — нардепом от партии Виктора Ющенко. В октябре 2005 года Зварыч назначен министром юстиции Украины от правительства Юлии Тимошенко, а в 2006 году — от правительства Виктора Януковича.

Скандалы, в которых фигурировал Роман Зварыч

Одним из самых известных скандалов стал случай в 2005 году, когда выяснилось, что Зварич не имеет официально подтвержденного диплома о высшем юридическом образовании, хотя ранее утверждал, что у него есть научные степени по праву. Однако по результатам расследований политик посещал лекции, но университет не заканчивал и диплом не получал. Кстати, отсутствие диплома Роман Зварыч признал.

Фото: Униан

Поддержка Партии регионов. Когда Роман Зварыч был назначен министром юстиции в правительстве Виктора Януковича, это вызвало шквал критики. Поскольку политик представлял фракцию "Наша Украина" Виктора Ющенко, которая была против Януковича, коллеги Зварыча приняли это за измену политическим принципам.

Фото: Униан

Угрозы Роману Зварычу. В 2010 году политик сделал заявление о том, что ему и его жене угрожают. По словам нардепа, это делали люди Дмитрия Фирташа (пророссийский олигарх). Как сообщал Зварыч, за ним и его семьей следили.

Где сейчас Роман Зварыч

В апреле 2018 года Роман Зварыч стал нардепом от Блока Петра Порошенко "Солидарность". После завершения своей работы в парламенте в 2019 году, Зварыч исчез из медиапространства.

В 2020 году экс-министр юстиции на своей странице в Facebook посетовал, что не может подать декларацию. Это последний пост в его соцсетях.

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