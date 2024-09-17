Брехав про диплом юриста і зрадив Ющенка: де зараз ексміністр юстиції Роман Зварич і що про нього відомо

Ексміністр юстиції народився в США, але отримав у дорослому віці українське громадянство

Ексміністр юстиції Роман Зварич в урядах Юлії Тимошенко та Віктора Ющенка фігурував у гучних скандалах, попри те, що представляв різні політичні сили, включно з "Нашою Україною", як і Анатолій Кінах. Екснардеп був також представником Президента України у Верховній Раді України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Роман Зварич, чим він займається і пригадати гучні скандали, у яких він фігурував.

Що відомо про Романа Зварича

Народився Роман Зварич у сім’ї українських емігрантів в США у 1953 році, але переїхав до України в 1991, а в 1995 відмовився від американського громадянства. Він вивчав політичну теорію в Мангеттенському коледжі і продовжив навчання в Колумбійському університеті.

Політична кар’єра Романа Зварича розпочалася у 1992 році — він був одним з організаторів Конгресу українських націоналістів. У 1998 році став народним депутатом України від партії "Народний рух", а вже у 2002 році — нардепом від партії Віктора Ющенка. У жовтні 2005 року Зварича призначено міністром юстиції України від уряду Юлії Тимошенко, а в 2006 році — від уряду Віктора Януковича.

Скандали, у яких фігурував Роман Зварич

Одним із найвідоміших скандалів став випадок у 2005 році, коли з’ясувалося, що Зварич не має офіційно підтвердженого диплома про вищу юридичну освіту, хоча раніше він стверджував, що має наукові ступені з права. Однак за результатами розслідувань, політик відвідував лекції, але університет не закінчував і диплом не отримував. До речі, відсутність диплома Роман Зварич визнав.

Фото: Уніан

Підтримка Партії регіонів. Коли Роман Зварич був призначений міністром юстиції в уряді Віктора Януковича, це викликало шквал критики. Оскільки політик представляв фракцію "Наша Україна" Віктора Ющенка, яка була проти Януковича, колеги Зварича прийняли це за зраду політичних принципів.

Фото: Уніан

Погрози Роману Зваричу. У 2010 році політик зробив заяву про те, що йому та його дружині погрожують. За словами нардепа, це робили люди Дмитра Фірташа (проросійський олігарх). Як повідомляв Зварич, за ним та його сім’єю стежили.

Де зараз Роман Зварич

У квітні 2018 року Роман Зварич став нардепом від Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Після завершення своєї роботи в парламенті в 2019 році, Зварич зник з медіапростору.

У 2020 році ексміністр юстиції на своїй сторінці в Facebook пожалівся, що не може подати декларацію. Це останній допис у його соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Павло Лазаренко — один із найвпливовіших політиків 90-х. Над ним навіть здійснювали правосуддя американські правоохоронні органи.