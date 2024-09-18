Могут ли мобилизовать мужчину со вторым гражданством: адвокат дала четкий ответ

Обязанность защищать Украину не распространяется на граждан других стран, проживающих в нашей стране

В Украине действует режим всеобщей мобилизации, и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки, подлежат призыву. Это касается граждан Украины, в том числе и тех, кто наряду с украинским гражданством имеет и гражданство другой страны.

Разъяснения по поводу мобилизации таких мужчин дала адвокат Дарья Тарасенко. Она подчеркнула, что мужчину-иностранца в Украине мобилизовать не могут.

"Согласно ст. 65 Конституции Украины, Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины", — напомнила она.

Исходя из этой нормы Конституции, обязанность защищать Украину не распространяется на граждан других стран, проживающих в нашей стране. Поэтому их не могут принудительно призвать на военную службу по мобилизации. В то же время, по собственному желанию они могут служить по контракту.

Однако если мужчина имеет два паспорта, и соответственно, два гражданства — например, украинское и израильское, или какое-либо другое, он подлежит мобилизации. Наличие второго паспорта не освобождает от обязанности защищать Украину.

"Обратите внимание! Человек, имеющий 2 паспорта, для Украины является гражданином Украины, и наличие у него второго паспорта другого государства не лишает его обязанности защищать страну", — подчеркнула адвокат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли отказаться от мобилизации по религиозным убеждениям. Адвокат рассказал, предусмотрена ли во время войны альтернативная служба.