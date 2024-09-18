Чи можуть мобілізувати чоловіка з другим громадянством: адвокат дала чітку відповідь

Обов’язок захищати Україну не поширюється на громадян інших країн, які проживають у нашій країні

В Україні діє режим загальної мобілізації, і чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки, підлягають призову. Це стосується громадян України, зокрема й тих, хто разом з українським громадянством має і громадянство іншої країни.

Роз’яснення щодо мобілізації таких чоловіків надала адвокат Дар’я Тарасенко. Вона наголосила, що чоловіка-іноземця в Україні мобілізувати не можуть.

"Згідно зі ст. 65 Конституції України, Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, повага до її державних символів є обов’язком громадян України", — нагадала вона.

Виходячи із цієї норми Конституції, обов’язок захищати Україну не поширюється на громадян інших країн, які проживають у нашій країні. Тому їх не можуть примусово призвати на військову службу з мобілізації. Водночас за власним бажанням вони можуть служити за контрактом.

Однак якщо чоловік має два паспорти, і, відповідно, два громадянства — наприклад, українське та ізраїльське, або якесь інше, він підлягає мобілізації. Наявність другого паспорта не звільняє від обов’язку захищати Україну.

"Зверніть увагу! Людина, яка має 2 паспорти, для України є громадянином України, і наявність у неї другого паспорта іншої держави не позбавляє її від обов’язку захищати країну", — наголосила адвокат.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна відмовитися від мобілізації за релігійними переконаннями. Адвокат розповів, чи передбачено під час війни альтернативну службу.