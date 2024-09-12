Волшебные корни: украинские фамилии, что рассказывают о мистическом прошлом ваших предков

Узнайте историю своего рода вместе с "Телеграфом"

Украина славится богатым разнообразием фамилий, каждая из которых несет частичку истории и культуры нашего народа. Среди этого разнообразия можно найти фамилии, отражающие разные аспекты жизни наших предков — от их профессий до особенностей характера. Так, в украинском именислове можно встретить фамилии, свидетельствующие о том, что у рода были гадалки, знахари или другие люди, наделенные, как считалось, сверхъестественными способностями.

На сайте "Ридни" можно найти фамилии и их производные, которые намекают на "знахарское" прошлое, на причастность к такому делу, как гадание. Здесь можно получить информацию, сколько людей сейчас носят такие фамилии в Украине.

Ваши предки, скорее всего, гадали или были знахарями, если вы в списке:

Гадающий. В Украине 848 носителей этой фамилии.

Гадалка. В Украине насчитывается 553 носителя.

Ворожцова. В Украине 137 носителей этой фамилии.

Гадалка. В Украине насчитывается 118 носителей.

Гадалка. В Украине 38 носителей этой фамилии.

Ведьма. На сегодняшний день насчитывается только 23 его носителя.

Ведьмаченко. Редкая фамилия, всего 6 носителей.

Ведьманов. Украинцев с такой фамилией очень мало — 5 носителей.

Прорицатель (59 носителей).

Прорицатель (192 носителя).

Вищунова (5).

Знахаренко (117 носителей).

Знахарчук (16).

Знахарук (11).

Ранее Телеграф узнал, как звучат странные фамилии украинцев и что они означают.