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Волшебные корни: украинские фамилии, что рассказывают о мистическом прошлом ваших предков

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гадание Новость обновлена 12 сентября 2024, 11:51
Гадание. Фото Коллаж "Телеграф"

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Украина славится богатым разнообразием фамилий, каждая из которых несет частичку истории и культуры нашего народа. Среди этого разнообразия можно найти фамилии, отражающие разные аспекты жизни наших предков — от их профессий до особенностей характера. Так, в украинском именислове можно встретить фамилии, свидетельствующие о том, что у рода были гадалки, знахари или другие люди, наделенные, как считалось, сверхъестественными способностями.

На сайте "Ридни" можно найти фамилии и их производные, которые намекают на "знахарское" прошлое, на причастность к такому делу, как гадание. Здесь можно получить информацию, сколько людей сейчас носят такие фамилии в Украине.

Ваши предки, скорее всего, гадали или были знахарями, если вы в списке:

  • Гадающий. В Украине 848 носителей этой фамилии.
  • Гадалка. В Украине насчитывается 553 носителя.
  • Ворожцова. В Украине 137 носителей этой фамилии.
  • Гадалка. В Украине насчитывается 118 носителей.
  • Гадалка. В Украине 38 носителей этой фамилии.
  • Ведьма. На сегодняшний день насчитывается только 23 его носителя.
  • Ведьмаченко. Редкая фамилия, всего 6 носителей.
  • Ведьманов. Украинцев с такой фамилией очень мало — 5 носителей.
  • Прорицатель (59 носителей).
  • Прорицатель (192 носителя).
  • Вищунова (5).
  • Знахаренко (117 носителей).
  • Знахарчук (16).
  • Знахарук (11).

Ранее Телеграф узнал, как звучат странные фамилии украинцев и что они означают.

Теги:
#Род #Фамилии #Происхождение