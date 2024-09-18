Ірина Фаріон отримає звання Героя України? Шмигаль відповів на петицію

Петиція вже набрала необхідну кількість підписів

Петиція щодо посмертного присвоєння Ірині Фаріон звання Герой України набрала необхідну кількість підписів. Найближчим часом її розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України.

Про це йдеться у офіційній відповіді прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на відповідну петицію. Там сказано, що звання Героя України присвоюють за здійснення визначного геройського вчинку або визначне трудове досягнення. Однак висунути людину на звання, у тому числі посмертно, мають за місцем роботи.

Шмигаль згадав про порядок присвоєння звання, який затверджений відповідним указом президента України. Згідно з даним нормативно-правовим актом, учасники трудового колективу мають звернутися до органу вищого рівня – натомість відповідні органи відправляють це подання вже президенту України.

Нагадаємо, Ірина Фаріон була вбита ввечері 19 липня у Львові. Злочин стався біля її будинку: їй вистрілили в голову, по дорозі до лікарні вона померла. Згодом підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка 25 липня затримали у Дніпрі.

Петиція щодо присвоєння Фаріон звання Героя була зареєстрована після смерті мовознавиці. Її автором став Михайло Шевелюк.

Раніше "Телеграф" писав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон планував замах на Максима Бужанського.