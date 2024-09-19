Как по фамилии узнать, коренной ли вы украинец: список признаков

Исконно украинские фамилии могут иметь несколько вариантов окончаний

Принято считать, что украинцы носят фамилии с окончанием "-ко". Именно оно указывает на то, что предками были коренными жителями Украины.

Оказалось, что это не совсем так. Профессор, доктор географических наук, академик Национальной академии наук высшего образования Петр Масляк пояснил, что окончание фамилий -ко (Бондаренко, Коваленко, Тищенко), произошло от древнего слова "ребенок".

Окончание действительно указывает на украинское происхождение. Но носителей таких фамилий не так уж много.

"В целом по Украине такие фамилии не превышают 15%. Однако, если брать все украинские фамилии в целом, то фамилии на -енко действительно имеют самый высокий удельный вес", — пояснил он.

На самом деле исконно украинские фамилии могут иметь и другие окончания и даже форму.

Коренного украинца можно распознать еще по одному признаку. Это окончание фамилии "- юк"и "- ук ". Например, Бойчук, Кондратюк, Марчук и т. д.

В Волынской, Ровенской и Житомирской областях живет около 30% носителей таких имен. Встречаются они по всей территории Украины, но меньше всего их — в Сумской области, только 1,3%.

На третьем месте — украинские фамилии на "-ський", "-цький", "-зький". Такие родовые имена есть у многих славянских народов. Но их отличает именно географическое происхождение: например, Уманский — из Умани, Черкасский — из Черкасс, Нежинский — из Нежина и т.д.

Наиболее распространены подобные имена в Николаевской области, меньше всего их (что немного удивительно) — в Закарпатской.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие колоритные фамилии встречаются только в Украине. Большинство из них указывают на козацкое происхождение.