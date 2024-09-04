Имеет "вкусные" корни: откуда происходит фамилия Кулеба и сколько людей в Украине ее носят

Наиболее распространена она во Львовской области

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке, его обращение будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады Украины. "Телеграф" решил рассказать, что означает его фамилия, и сколько в Украине живет ее носителей.

Согласно информации Википедии, фамилия Кулеба происходит от названия украинского блюда "кулеба" — густой кулеш. Это — пшенное блюдо на мясном бульоне или воде, которое затирают салом с луком и чесноком.

По данным сайта "Рідні", в Украине проживает 1 101 человек с фамилией "Кулеба". Больше всего — Львов (198), Тернополь (57), Киев (50). Самые распространенные личные имена людей с фамилией Кулеба — Владимир и Мария.

Интересно, что эта фамилия упоминается в Реестре войска Запорожского в 1756 году. Там записан козак Назар Кулеба, входивший в Кальниболотский курень.

Для справки: Дмитрий Кулеба родился в городе Сумы 19 апреля 1981 года. Он — министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Кулеба – самый молодой в истории глава МИД Украины. Он кавалер ордена "За заслуги" III степени и кандидат юридических наук (2006).

Дмитрий Кулеба стал шестым подавшим в отставку министром. Так, 3 сентября заявления на увольнение написали министр юстиции Денис Малюска, глава Минстратегпрома Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер Ирина Верещук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о происхождении фамилии другого известного украинца — Виталия Кличко. Скорее всего, фамилия перекликается с украинским глаголом "кликати" (звать).