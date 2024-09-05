Такие колоритные фамилии встречаются только в Украине: проверьте свою в списке

Фамилии являются одним из важных ресурсов для исследования украинской истории

Среди разнообразия украинских фамилий есть такие, которые имеют иностранное происхождение. Однако есть и группа таких, которые можно назвать своеобразным украинским "эксклюзивом".

Об этом рассказал преподаватель украинского языка А.Ф. Нечипоренко. По его словам, большинство юмористических и колоритных фамилий указывают на казацкое происхождение.

Преподаватель отмечает, что на Запорожской Сечи возникало много простых, но в то же время уникальных фамилий. Если вам приходилось встречаться с человеком по фамилии Нагнибеда или Перебийнис, или вы сами носитель такой фамилии, — ваши предки были казаками.

Среди таких фамилий можно также упомянуть следующие:

Майборода,

Тягнирядно,

Неежборщ,

Гризидуб,

Затулывитер,

Вырвыкишка,

Несвятыпаска,

Завалыпич,

Гуляйдень.

Нечипоренко отмечает, что аналогов таким фамилиям в других языках нет. Это особенность украинской системы личных названий. В указанных выше фамилиях можно сразу заметить украинский след, звучат они интересно и юмористически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам. Аромат от приготовленных ими блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи.