Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон провела дивний "ритуал" у суді (відео)

Жінка не вірить у винуватість свого сина та хоче, аби він якнайшвидше повернувся додому

Перед судовим засіданням у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, мати підозрюваного у злочині В'ячеслава Зінченка провела дивний "обряд" прямо у суді. Ймовірно для того, аби судді випустили її сина з-під варти.

Інцидент потрапив на відео очевидців. У пабліку, де опублікували відео зазначили, що мати підозрюваного "викликає ауру в суді для того, щоб його виправдали".

Щоправда, "ритуал" не подіяв, В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 26 січня 2025 року. Запобіжний захід обрали на 6 місяців.

Після засідання суду, мати Зінченка заявила, що не вірить у винуватість свого сина та хоче, аби він якнайшвидше повернувся додому.

"Я побачила сина, бачу, що він в добрій формі і сподіваюся, що він повернеться додому. Він невинний, я його заберу. Це все, що я хочу сказати", — мовила жінка.

Журналісти спитали у неї про дивний ритуал, який вона проводила перед засіданням суду. Жінка пояснила, що це не "обряд", а просто слово "Алілуя". У низці християнських конфесій — молитовне слово, звернене до Бога. Таким чином мати підозрюваного молилася Богові, аби він допоміг її сину.

Справа про вбивство Фаріон

19 липня 2024 року у Львові на відому українську філологиню та мовознавицю Ірину Фаріон вчинили замах. Жінці вистрелили у скроню і за кілька годин вона померла у лікарні.

За кілька днів підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко.

26 липня 2024 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід, його відправили під варту, без альтернативи внесення застави. З того часу пройшло вже кілька судових засідань. Молодик не визнає своєї провини. Його батьки також не вірять, що син міг вбити і називають його патріотом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що петиція щодо посмертного присвоєння Ірині Фаріон звання Герой України набрала необхідну кількість підписів. Найближчим часом її розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України.