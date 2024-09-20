В украинских поездах появился бесплатный Wi-Fi (список)

Пользоваться можно будет бесплатно, но не всегда

Государственное акционерное общество "Укрзализныця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. Теперь пассажиры скоростных поездов получат возможность бесплатного пользования интернетом.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Там добавили, что это была одна из приоритетных задач, поскольку в реалиях войны украинцам очень важно оставаться онлайн. Во время путешествий можно работать, учиться, общаться с родными.

Теперь 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ (межрегиональный поезд локомотивной тяги) имеют системы доступа в Интернет.

"Вы этого ждали, а мы настраивали, тестировали, анализировали. И вот этот день настал", — говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци". Также уточняется, что пользование 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с бесплатно. Кроме того, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров, пока будет продолжаться опытная эксплуатация.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрзализныце" объяснили, почему так сложно купить билеты на поезд. Они объяснили, при чем здесь военные.