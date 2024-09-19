Нардепа Одарченко объявили в международный розыск: что об этом известно

Ходатайство будет рассмотрено на следующей неделе

В четверг 19 сентября судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) удовлетворил ходатайство стороны обвинения и объявил в государственный и международный розыск нардепа от "Слуги Народа" Андрея Одарченко. Его подозревают в попытке подкупа экспредседателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Об этом сообщает корреспондентка Общественного из зала суда. Ходатайство будет рассматриваться в понедельник, 23 сентября.

Поскольку ранее Одарченко вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта, прокурор поставила вопрос о взыскании этого залога в доход государства и изменение меры пресечения на содержание под стражей.

Как пояснили в Transparency International, согласно законодательству, рассмотрение ходатайства о взыскании залога в доход бюджета должно происходить с участием залогодателей. За нардепа залог внесли 18 человек, поэтому их всех нужно пригласить на следующее заседание. Если же они не появятся, суд может взыскать залог без них.

Что предшествовало

Одарченко подозревается в попытке подкупа экспредседателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. По версии следствия, Одарченко дал взятку в эквиваленте 50 тысяч долларов за содействие в выделении средств на ремонт подконтрольного ему университета.

Ранее Одарченко вышел под залог в 15 млн. грн. и сдал загранпаспорта. Он также должен не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда, прибывать в суд по первому требованию, сообщать суд об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями.

Ранее "Телеграф" писал, что ВАКС проведет спецрасследование по бывшему нардепу